Вівсянка постійно входить до рейтингу найздоровіших сніданків завдяки збалансованому вмісту корисної для серця клітковини та ситного білка. Також її можна нескінченно варіювати, додаючи будь-які інгредієнти, які вам до вподоби. Проте існують різні види вівсянки, пише Today.
В статті йдеться, що коли слід обирати між цільнозерновою вівсянкою, плющеною вівсянкою чи пластівцями швидкого приготування, у багатьох виникає питання, який же з цих видів є найкориснішим.
Дієтолог Наталі Ріццо поділилася з виданням, що відмінності в поживності різних видів вівсянки насправді набагато менші, ніж можна подумати. Натомість вона радить стежити за тим, що ви додаєте до вівсянки, оскільки саме це впливає позитивно або ж негативно на поживний склад каші.
Однією з найвідоміших переваг вівсянки є вміст клітковини. Наводяться дані, що в типовій порції вівсянки міститься близько 4-5 грамів клітковини, яка підтримує здоров'я кишківника. Саме з цієї причини вівсянка особливо популярна серед фахівців з гастроентерології.
Ріццо зазначила, що тип розчинної клітковини, що міститься в вівсянці, – бета-глюкан – є "особливою клітковиною". Результати дослідження, за її словами, показали, що цей тип клітковини має додаткові переваги для здоров'я серця.
Дієтолог розповіла, що всі сорти вівса спочатку є зернами. За її словами, цільнозернова вівсянка є найменш обробленим сортом вівса. Саме з цієї причини така вівсянка довше готується, а вівсяні пластівці мають більш жувальну, менш кашоподібну текстуру. Таку вівсянку слід готувати близько 30 хвилин.
Плющена вівсянка готується швидше, на приготування каші з неї потрібно лише 5–10 хвилин. Вівсянка швидкого приготування готується найшвидше, всього за 1-2 хвилини.
За словами Ріццо, хоча між цими трьома видами вівсянки є незначні відмінності, вона радить обирати саме цільнозернову вівсянку, бо в ній може міститися на 1 грам більше клітковини й вона пройшла мінімальну обробку.
