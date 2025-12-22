Вівсянка вважається одним з найздоровіших сніданків, але є різні види крупи, тому дієтолог розповіла, який принесе більше користі.

Вівсянка постійно входить до рейтингу найздоровіших сніданків завдяки збалансованому вмісту корисної для серця клітковини та ситного білка. Також її можна нескінченно варіювати, додаючи будь-які інгредієнти, які вам до вподоби. Проте існують різні види вівсянки, пише Today.

В статті йдеться, що коли слід обирати між цільнозерновою вівсянкою, плющеною вівсянкою чи пластівцями швидкого приготування, у багатьох виникає питання, який же з цих видів є найкориснішим.

Дієтолог Наталі Ріццо поділилася з виданням, що відмінності в поживності різних видів вівсянки насправді набагато менші, ніж можна подумати. Натомість вона радить стежити за тим, що ви додаєте до вівсянки, оскільки саме це впливає позитивно або ж негативно на поживний склад каші.

Однією з найвідоміших переваг вівсянки є вміст клітковини. Наводяться дані, що в типовій порції вівсянки міститься близько 4-5 грамів клітковини, яка підтримує здоров'я кишківника. Саме з цієї причини вівсянка особливо популярна серед фахівців з гастроентерології.

Ріццо зазначила, що тип розчинної клітковини, що міститься в вівсянці, – бета-глюкан – є "особливою клітковиною". Результати дослідження, за її словами, показали, що цей тип клітковини має додаткові переваги для здоров'я серця.

Дієтолог розповіла, що всі сорти вівса спочатку є зернами. За її словами, цільнозернова вівсянка є найменш обробленим сортом вівса. Саме з цієї причини така вівсянка довше готується, а вівсяні пластівці мають більш жувальну, менш кашоподібну текстуру. Таку вівсянку слід готувати близько 30 хвилин.

Плющена вівсянка готується швидше, на приготування каші з неї потрібно лише 5–10 хвилин. Вівсянка швидкого приготування готується найшвидше, всього за 1-2 хвилини.

За словами Ріццо, хоча між цими трьома видами вівсянки є незначні відмінності, вона радить обирати саме цільнозернову вівсянку, бо в ній може міститися на 1 грам більше клітковини й вона пройшла мінімальну обробку.

Поради щодо приготування каш

