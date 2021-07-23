Водій не впорався з керуванням та допустив виїзд автомобілю у кювет.

В Луганській області мікроавтобус з шістьма пасажирами злетів у кювет. В результаті дорожньо-транспортної пригоди п'ять осіб госпіталізовані до лікарні з травмами.

Про це повідомили у поліції Луганської області в Facebook.

ДТП сталася сьогодні вдень на автодорозі Н-21 "Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк". Пасажирський автомобіль Mersedes-Benz Sprinter рухався зі Станиці Луганської до міста Харків з шістьма пасажирами.

Водій не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та допустив виїзд автомобілю у кювет.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, п'ятеро з них були госпіталізовані.

Як раніше повідомляв УНІАН, маршрутка з пасажирами перекинулася на Гостомельській трасі під Києвом. На місце аварія приїхало багато машин "швидкої допомоги".

За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням, через що авто виїхало на узбіччя і перекинулася. На момент ДТП в автобусі перебували люди.

Автор: Світлана Закелова