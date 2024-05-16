Одягнувши джинси і футболку, вона була впевнена, що перебуває досить далеко від сусідів, щоб ніхто не помітив цього.

Власниця коней з Нью-Мексико розповіла, як вона опинилася в ситуації, яка змусила її проявити творчий підхід.

Тейлор Андерсон володіє кіньми вже 28 років, і наразі у неї є два коня та міні-ослик, але на момент інциденту у неї було кілька коней.

Одного разу вона відволіклася і забула замкнути ворота свого загону для коней: "Незалежно від того, скільки у когось досвіду, іноді просто трапляється людська помилка", - сказала вона Newsweek. Через десять хвилин, стоячи на ґанку, Андерсон почула гуркіт копит і побачила, як її коні біжать до будинку сусіда.

Недовго думаючи, Андерсон побігла за ними, ненавмисно пройшовши повз складське приміщення, де зберігалися їхні повідці. Діставшись до коней, вона зрозуміла, що їй нема з чим вести їх назад.

Поміркувавши, вона вирішила використати свій бюстгальтер як імпровізований повідець, щоб вести коней. Одягнувши джинси і футболку, вона була впевнена, що перебуває досить далеко від сусідів, щоб ніхто не помітив цього.

"Я відразу ж спіймала "Мані", мого 12-річного чистокровного гонщика, тому що він провокатор махінацій. Решта коней підуть за ним", - пояснила вона. Коли Мані опинився "в пастці", вона почала вести його назад, а решта пішли за ним.

Кілька років по тому, переглядаючи свій телефон, Андерсон натрапила на відео інциденту і вирішила поділитися ним у TikTok, де відтоді воно набрало понад 7,8 мільйона переглядів.

"Абсолютно новий сенс у топі з бретельками", - пожартував коментатор Лаєнса. Глядач shanoosie2 сказав: "Мем, нам потрібно, щоб ви розповіли про бренд. Бюстгальтер, який може вести цілого КОНЯ, напевно підтримає моїх дівчаток".

Реакція в Інтернеті залишила Андерсон у роздумах: "Реакція на моє відео зробила мій день кращим. Я не могла перестати сміятися над творчими речами, які говорили люди", - сказала вона.

Один коментар, який особливо їй сподобався, звучав так: "Імпровізуй, адаптуйся, долай", на що вона відповіла: "Девіз морських піхотинців і скотарок".

"Потрібно бути міцним як цвях, швидко думати, діяти нестандартно і виконувати свою роботу", - пояснила вона.

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