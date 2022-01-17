17 січня Петро Порошенко прибув до Києва на судове засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Вранці, 17 січня, п’ятий президент України, лідер "ЄС" Петро Порошенко прибув до Києва на судове засідання в Печерському райсуді столиці для обрання запобіжного заходу. Політика підозрюють у держзраді й фінансуванні тероризму у справі, в якій фігурує й кум Путіна Віктор Медведчук. Той зараз – під цілодобовим домашнім арештом.

Ще напередодні ДБР заявило, що Порошенка "змусять" з’явитися до суду в день його приїзду, на що політична сила п’ятого президента блискавично відреагувала закликом прихильників зустріти нардепа в аеропорту "Жуляни".

Так і сталося – на ранок понеділка на території летовища Порошенка зустріли тисячі його прихильників, після штовханини з прикордонниками політик зумів дістатися імпровізованої сцени й "пройтися" по чинній владі.

Думки серед українців щодо суду над Порошенком розділилися, проте у мережі користувачі не скупилися на їдкі жарти та меми, реагуючи на приліт політика до Києва і зустріч з правоохоронцями.

Традиційно найактивнішими у цьому були політики й журналісти. Проте до неоголошеного флешмобу долучилися й звичайні громадяни.

Нардеп від політсили Порошенка Олексій Гончаренко розповів про чисельність акції на підтримку свого соратника.

Його однопартійка Ірина Геращенко теж висловилась про ситуацію в аеропорту.

Волонтер Павло Собко провів аналогію з затриманням російського критика Кремля Олексія Навального цього ж дня у 2021 році з поверненням Порошенка.

Журналіст Михайло Ткач вигадав жарт про приліт Порошенка.

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