Більшість відомих науці коралових рифів знаходяться на глибинах до 25 м, в той час як виявлений риф розташовується незвично глибоко - до 65 м під поверхнею води.

Морські біологи, які проводили під егідою ЮНЕСКО дослідження біля берегів французької Полінезії, виявили риф з гігантськими коралами у формі квіток троянди, що досягають двох метрів в діаметрі.

Риф майже не постраждав від нинішніх кліматичних змін, яким піддалися багато рифів, що знаходяться на меншій глибині, передає Бі-бі-сі.

Як відзначають в ЮНЕСКО, це один з найбільших з коли-небудь виявлених коралових рифів: 65-метрова смуга простягається в довжину майже на 3 км. Розташовується він незвично глибоко для коралів - від 30 до 65 м під поверхнею, де вода значно холодніша.

"Сьогодні поверхня Місяця вивчена більше, ніж глибини океанів", - зазначила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулай, маючи на увазі, що лише 20% світового океанського дна нанесено на карту.

"Відкриття рифу, та ще в такому чудовому стані, це відмінна новина, яка повинна спонукати нас до подальших зусиль з порятунку природи, - зазначила морський біолог, доктор Летиція Едуен з Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS). - І ми дуже сподіваємося, що глибоководні рифи краще захищені від глобального потепління".

Читайте такожКораловий риф біля берегів Австралії знову переживши масове вимирання

Більшість відомих на сьогодні коралових рифів знаходяться на глибинах до 25 м, і відкриття рифу на Таїті дає привід сподіватися, що в незвіданих поки районах океану може бути ще багато здорових коралів.

Відкриття нового рифу тим більше знаменно, що в 2019 році у французькій Полінезії спостерігався значний процес побіління коралів в результаті стресу і різних захворювань, іменований також блічінгом. Головною причиною блічінгу вчені називають різкі підвищення температури води, коли корали виганяють водорості, які живуть в їх тканинах, і з якими вони зазвичай складають симбіоз, і вся яскрава екосистема коралового рифу (саме там мешкає до чверті всіх океанських тварин і рослин) вмирає.

За даними глобальної мережі моніторингу коралових рифів на жовтень 2021 року, лов риби за допомогою динаміту, забруднення навколишнього середовища, окислення океану в силу зростання CO2 в атмосфері знищили в період з 2009 по 2018 роки до 14% відомих коралів у світі. Тільки один епізод блічінгу в 1998 році, викликаного потеплінням вод, призвів до загибелі 8% всіх коралів Світового океану.

Вас також можуть зацікавити новини: