На узбережжя після шторму викинуло сотні тонн мотиля, яким харчуються птахи.

У національному природному парку "Тузлівські лимани" спостерігається незвичайне яскраве явище.

Як повідомляє співробітник парку Іван Русєв на своїй сторінці в Facebook, у Чорному морі та на лиманах декілька днів був потужний шторм, який приніс сюрприз - дари природи у вигляді мотиля хірономід. "Хірономіди - комарі дзвінці, або дергуни, які часто докучають людям біля водойм, мають величезне значення в Тузлівських лиманах, як найчисельніший природний корм для більшості видів риб та водно-болотних птахів", - розповідає вчений.

Він додає, що це - комари з довгими ніжками, які літають великими роями і товчуться у вечірньому повітрі, іноді нагадуючи смерчі. Для людей і тварин ці комарі абсолютно нешкідливі, бо не кусаються. Проте їхні личинки (мотиль) - улюблена "продовольча база" для риб та птахів.

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Цей мотиль - рубіново-червоні черв'ячкі, зазвичай, - на дні водоймищ, але зараз штормом його викинуло на сушу. "Обстежуючи мілкововддя наших лиманів ми виявили багато мотиля, іноді у скупченнях водоростей, які викидає лиманний шторм. І тут, у місцях зосередження мотиля, накопичується на годівлі дуже багато птахів, серед яких наймасовішими є декілька видів качок, мартини звичайні та малі, кулики брижачи тощо загальной чисельністю декілька десятків тисяч", - каже Русєв.

За його словами, по периметру всіх Тузлівських лиманів на узбережжя штормом викинуло безліч мотиля, якого вистачить на сотні тисяч птахів. Тобто, йдеться про сотні тон біологічної маси, яка наразі стала своєрідним банкетом, зокрема, для пернатих.

Русєв додає: мотиль, який залишиться на березі, стає органічним фундаментом для мух-береговушок та основою для формування лікувального мулу.

Тузлівські лимани: останні новини

Нагадаємо, цьогоріч на території нацпарку "Тузлівські лимани", що на Одещині спостерігається багато цікавого. Наприклад, вперше тут почали гніздування рідкісні "фенікси" - рожеві фламінго, яких наразі у заповіднику понад півтисячі.

Також сюди перекочували червонокнижні огари, які, імовірно, прилетіли з Асканії-Нова - з зони окупації. Крім того, у нацпарку вперше з’явився рідкісний павук - чорна товстоголовка.

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