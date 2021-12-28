Рибу вдавалося помітити всього чотири рази за всю історію спостережень.

Біля берегів Тасманії вперше за 22 роки була помічена рідкісна риба сімейства брахіоніхтієві з плавниками - "руками", яка мешкає тільки в Австралії.

Рибу вдавалося помітити всього чотири рази за всю історію спостережень, в останній раз її бачив дайвер біля берегів Тасманії в 1999 році.

Побоюючись за виживання цього виду, рибу недавно класифікували як таку, що перебуває під загрозою зникнення. Однак тепер австралійські дослідники стверджують, що знову знайшли її на записі глибоководної камери, зробленої раніше в цьому році в морському парку.

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Вчені думали, що ця риба є мілководним видом, який мешкає в захищених бухтах, але тепер її виявили на глибині 150 м (390 футів) біля дикого південного узбережжя Тасманії.

"Це захоплююче відкриття дає надію на подальше виживання рожевих риб, оскільки очевидно, що вони мають більш широке середовище проживання та розповсюдження, ніж вважалося раніше", - сказав провідний дослідник і морський біолог Невілл Барретт, доцент Університету Тасманії.

Рожева риба з "руками"-плавниками - один з 14 видів риб, що зустрічаються тільки навколо острова Тасманія, розташованого на південь від материкової частини Австралії. Згідно з назвою, цей вид має величезні "руки", на яких може "ходити" по морському дну на додаток до плавання.

Нагадаємо, раніше в Австралії знайшли смертоносного павука. Доглядачі парку, куди доставили коробку з комахою, назвали величезну самку арахніда "мегапавуком".

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