Олені почали скидати свої роги: експерти пояснили, чому їх не можна забирати

Зазначається, що більші роги тварини часто вважаються ознакою віку, сили та генетичної пристосованості.

Роги є дуже важливими атрибутами в оленячому суспільстві, які дозволяють завоювати самок та захистити самця від інших. Однак кожного року вони опадають, через що багато людей цікавляться, чому так відбувається. Про це пише IFL Science.

"Важливо знати, що, на відміну від рогів, зрілі роги насправді є розгалуженими мертвими кістками (роги, навпаки, складаються з кератину, що огортає живий кістковий стрижень). До північноамериканських видів з рогами належать білохвостий олень, лось та лось американський. Карибу (також відомі як північні олені) також мають роги як самці, так і самки", - пояснюють у матеріалі.

Кожного року роги цих видів оленів опадають у процесі, який називається линянням. Коли роги починають відростати, то вони вкриті "оксамитом" - особливим видом шкіри, який містить багато кровоносних судин та нервових клітин.

"Після завершення росту оксамит відмирає і видаляється, коли олені труть роги об землю та гілки дерев. Цей процес може надати білій кістці рогів більш коричневого відтінку, що залишається від оксамиту та залишків кровоносних судин", - підкреслюють у виданні.

Відомо, що роги є найшвидшою зростаючою тканиною ссавців у світі, а їхній ріст стимулюється збільшенням рівня сонячного світла та виробленням тестостерону.

"Великий самець лося Alces alces, найбільшого живого виду оленів, що мешкає в Європі та Північній Америці, може виростити повний набір (роги) вагою 36 кг за одне літо, додаючи 0,5 кг кісткової тканини щодня", - пояснили у Книзі рекордів Гіннеса.

Водночас більші роги часто вважаються ознакою віку, сили та генетичної пристосованості. Самці здебільшого використовують їх під час шлюбного сезону, коли сутички можуть бути досить агресивними. Після закінчення цього сезону рівень тестостерону в крові тварини знижується, що призводить до скидання рогів.

"Ріст рогів - це досить енергомісткий процес, який вимагає великої кількості поживних речовин, мінералів та білка. Тому взимку відсутність рогів дозволяє оленям економити енергію, коли їжі стає менше. Крім того, якби олень зберігав один і той самий набір рогів протягом усього життя, то, оскільки це мертва тканина, він був би обмежений тим, що зміг виростити в молодості. Завдяки щорічному відростанню олені можуть вирощувати все більш вражаючі роги, які з кожним разом стають більшими", - додають у матеріалі.

Хоча люди можуть подумати, що роги, знайдені у лісі, можна забрати, фахівці зазначають, що забирати природні предмети з багатьох громадських земель є незаконним. Це пояснюється тим, що роги є життєво важливою частиною екосистеми, забезпечуючи гризунів та інших тварин цінним джерелом кальцію.

"Заборони на збір рогів часто діють у особливо важливі місяці для захисту безпеки тварин і людей, тоді як незаконне браконьєрство з метою збору рогів стало ще більш поширеним в останні роки через попит на іграшки для собак та предмети інтер'єру", - пояснюють в IFL Science.

