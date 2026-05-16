Оверклокер встановив світовий рекорд, розігнавши процесор Intel до 9,2 ГГц

Для експерименту використовували материнську плату ASUS ROG STRIX Z790 та охолодження рідким азотом.

Ентузіасти продовжують тестувати і піддавати всіляким експериментам процесори Intel 14-го покоління. Оверклокер під ніком wytiwx зумів розігнати Core i9-14900KF до разючих 9206 МГц (9,2 ГГц) – на сьогодні це найвища зафіксована частота CPU.

Для експерименту використовувалася материнська плата ASUS ROG STRIX Z790 та високочастотна пам'ять DDR5 об'ємом 16 ГБ. Для охолодження CPU взяли великий контейнер з рідким гелієм, а в ролі термоінтерфейсу виступала термопаста Thermal Grizzly Kryonaut Extreme.

При цьому сам чіп працював у сильно урізаній конфігурації – у нього функціонували лише 7 продуктивних ядер, а напруга становила 1,348 В. Без ручного розгону Core i9-14900KF здатний працювати на частоті до 6,2 ГГц.

Відео дня

Подібні експерименти не мають практичного застосування в повсякденних комп'ютерах, але демонструють межі можливостей кремнієвих чипсетів та інженерні здібності оверклокерів. Також примітним є той факт, що в останні 15 років рекорди частоти процесора встановлюються виключно на материнських платах ASUS.

Попередній світовий рекорд розгону процесора належить оверклокеру з ніком elmor. За допомогою рідкого азоту він розігнав Core i9-14900KS до 9117 МГц. Для AMD найкращий результат за частотою поки що залишається на рівні 8,722 ГГц, його встановив старий 8-ядерний процесор FX-8370.

УНІАН розповідав, що "ШІ-бум" дістався і до процесорів. За останній місяць ціни на споживчі CPU зросли на 5–10%, а серверні рішення подорожчали на 10–20%. Аналітики прогнозують кілька хвиль подорожчань, які триватимуть аж до 2027 року.

Тим часом користувачів закликали уникати покупки нового процесора Ryzen 9950X3D2 від AMD. Перший чіп із подвійною технологією 3D V-Cache, як і очікувалося, виявився потужним, але не настільки, щоб виправдати свою ціну.

Вас також можуть зацікавити новини: