Люди скаржаться, що навіть вигулювати собак через кабанів стає небезпечно.

Людей на вулицях Риму турбують стада диких кабанів.

Тварини вештаються італійською столицею цілими сім'ями, повідомляє The Local. Вони ходять тротуарами та проїжджою частиною, гуляють у дворах будинків. Очевидці знімають їх на відео та викладають у соцмережі.

Фахівці кажуть, що тварини "повністю урбанізовані" і "жодним чином не бояться" пішоходів або інтенсивного руху транспорту. При цьому люди скаржаться, що навіть вигулювати собак через кабанів стає небезпечно.

В італійському Twitter поширюється хештег #cinghiali, що означає кабани. З ним користувачі викладають відео кабанів на вулицях Італії, меми та жарти. Наприклад, кажуть, що Риму крім велосипедних доріжок, тепер потрібні доріжки для диких кабанів.

Переклад: "Коли прокидаєшся в Римі"

Останніми роками кабани з'являються в італійській столиці дедалі частіше, особливо в північній частині міста. При цьому чимало місцевих жителів незадоволені якістю роботи влади щодо контролю за тваринами.

Міністр сільського господарства Стефано Патуанеллі своєю чергою назвав збільшення присутності кабанів "надзвичайною ситуацією, яка відчувається у всій країні".

"Може здатися, що це відчувається лише в муніципалітеті Рима, але, на жаль, це не так. Це проблема, про яку мені щодня доповідають усі регіональні радники, всі торгові асоціації всіх регіонів", - заявив політик.

За його словами, нові закони не потрібні й "достатньо застосувати чинні правила", адже регіональна влада "здатна забезпечити стримування популяції кабана".

Читайте такожУ Польщі до громадського туалету забіг дикий кабан (відео)Тим часом фермери кажуть, що під час локдауну через пандемію COVID-19 торік кількість диких кабанів, які забрели на ферми та околиці італійських міст, збільшилася на 15% до рекордної загальної кількості у 2,3 мільйона голів.

Кількість автомобільних аварій, викликаних тваринами на провінційних дорогах Італії, також зросла на 81% за останні 10 років. Минулого року в дорожньо-транспортних пригодах, пов'язаних з дикими кабанами, загинули 16 осіб, а 215 осіб отримали поранення.

Раніше в Італії мисливиця відлупила дробовиком кабана, який на неї напав, а неподалік від Рима стадо кабанів вкрало у жінки покупки.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова