Громадяни у віці 60+ можуть служити за контрактом на небойових посадах.

Громадяни у віці понад 60 років не підлягають примусовій мобілізації. Однак тепер вони можуть добровільно вступати на військову службу за контрактом. Про це у своєму Фейсбук повідомив народний депутат Роман Костенко.

За його словами, військові частини і територіальні центри комплектування армії (ТЦК) вже отримали інструкції з алгоритмом дій посадових осіб щодо прийняття на контрактну військову службу громадян у віці від 60 років.

"Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів", – написав Костенко.

Військова служба після 60: що треба знати

Як писав УНІАН, чинний в Україні режим мобілізації передбачає примусову відправку в армію чоловіків у віці від 25 до 60 років. Однак ТЦК мають внутрішні інструкції, які рекомендують мобілізувати чоловіків після 50 років виключно у небойові підрозділи.

У липні цього року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив чоловікам 60 років і старше підписувати контракти на військову службу. До цього 60 років законодавчо був граничним віком для перебування на військовій службі (крім вищого офіцерського складу). Як пояснював тоді нардеп Костенко, цей закон відкрив можливість для досвідчених фахівців допомагати на небойових і спеціалізованих посадах.

