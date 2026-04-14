Найстаріша горила у світі відзначила 69-річчя (фото)

За час перебування у зоопарку Фату стала матір’ю та бабусею.

Найстаріша горила, що утримується в неволі, відзначила своє 69-річчя, пише The Washington Post. Іменинниця на ім’я Фату отримала святкове частування з овочів, а також привітання від Книги рекордів Гіннеса.

"За людським віком їй було б понад сто років", – зазначила речниця Берлінського зоопарку Філіне Хахмайстер, де Фату мешкає вже понад шість десятиліть. За цей час горила стала матір’ю та бабусею.

Походження Фату достемено невыдоме. За легендою, західна рівнинна горила була вивезена з Африки до французького порту Марсель наприкінці 1950-х років моряком, який нібито обміняв її, щоб сплатити рахунок у барі. Згодом вона опинилася у французького торговця тваринами, який продав її до берлінського зоопарку.

Втім, у зоопарку не можуть підтвердити цю історію. Відомо лише, що Фату потрапила до тодішнього Західного Берліна приблизно у дворічному віці – у 1959 році.

Ще десятиліття тому Фату вже вважалася однією з найстаріших горил та працівники зоопарку обрали символічну дату її народження – 13 квітня. У 2019 році її вперше внесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішу горилу у світі.

Попри поважний вік, Фату досі виходить на прогулянки та "зачаровує відвідувачів своєю гідною поведінкою", кажуть у зоопарку. Водночас її здоров’я поступово погіршується: зір ослаб, є артрит, а також вона втратила зуби. Через це їжу – переважно овочі – їй готують у м’якому вигляді. Фрукти з високим вмістом цукру, як-от ягоди, тепер їй не дають.

Горили в дикій природі та значення історії Фату

Президентка Dian Fossey Gorilla Fund Тара Стоїнскі зазначає, що в природі найстарші горили доживають приблизно до 40 років. Водночас цей вид перебуває під критичною загрозою через зміну клімату, браконьєрство та втрату середовища існування.

Західні рівнинні горили, які зазвичай важать від 150 до 300 фунтів, живуть сімейними групами під керівництвом дорослого самця. Вони формують міцні соціальні зв’язки, дбають про слабших членів групи та навіть оплакують померлих.

Як писав УНІАН, єдина в Україні горила на прізвисько Тоні святкує свій День народження 8 квітня. Її доставили до Київського зоопарку у вересні 1999 року з Німеччини. Тоні є довгожителем - у середньому горили живуть від 30 до 45 років. У 2024 році на честь 50-річного ювілею горилі було влаштовано іменинний пікнік, що тривав чотири дні поспіль. Свято відбулося на улюбленій зеленій фазенді, що на Острові звірів.

