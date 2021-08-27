В результаті поєднання органіки і хлору в морі утворилася токсична субстанція.

В акваторію одеського пляжу "Аркадія" під час зливи потрапили каналізаційні стоки і, ймовірно, скинуто воду з басейнів.

Про це УНІАН повідомив керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський. За його словами, в "Аркадії" знаходиться аварійний колектор, через який під час дощу просто на територію пляжу – в пісок і воду – потрапляють каналізаційні стоки.

"Це відбувається досить давно, проте необхідні заходи не вживаються. Вчора в Одесі пройшла злива, і на пляж вилилися відходи життєдіяльності людини", - розповів еколог.

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Він додав, що під час дощів з території закладів з басейнами, зокрема з розташованого в Аркадії великого аквапарку, в море часто зливають воду з хлористими речовинами. При попаданні цих речовин в морську воду, насичену органікою, утворюються хлорорганічні сполуки, які при певній високій концентрації починають пінитися.

"Цю густу піну побачили люди і висловлювали здогади на предмет її походження. Швидше за все, це і є результат поєднання хлорки з каналізаційними скидами. Взагалі, вони (хлорорганічні сполуки – УНІАН) досить токсичні. Вони летючі і випаровуються протягом якогось часу. Тому зараз від них нічого не залишилося", - пояснив Балинський.

Водночас, за його словами, після зливи в Аркадії утворилися промоїни, які зараз заповнені в тому числі каналізаційними стоками. У цих промоїнах сьогодні купаються діти, на пляжі відчувається різкий неприємний запах.

Балинський також поділився в соціальних мережах відео, на якому зафіксував, як на пляжі молоді чоловіки закидають піском калюжі, які, за його словами, витекли з вищеназваного колектора.

Як повідомляв УНІАН, екологи неодноразово заявляли про аварійний колектор на одеському пляжі "Аркадія".

Нагадаємо, сьогодні в мережі з'явилося відео, зняте в одеській Аркадії. Там після сильної зливи море вкрилося дивними білими плямами. А на пляжі відчувається сморід.

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Автор: Лариса Козова