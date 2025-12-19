Фото, що здобуло головнийи приз, зробив британський фотограф під час мандрів Африкою.

Дика природа вражає не лише своєю красою та рекордами, але і кумедністю. Щорічний міжнародний фотоконкурс Nikon Comedy Wildlife Awards визначив найкумедніші фото дикої природи за 2025 рік.

Як повідомляє сайт конкурсу, "загальним переможцем" став знімок "танцюючої горили", що стрибає через лісову галявину. Автор знімку отримав як приз "неймовірне сафарі", а також "унікальний трофей ручної роботи" з Танзанії.

Британець Марк Кон, який сфотографував горилу, розповів, що знімок зробив у горах Вірунга, що лежать на стику кордонів Демократичної Республіки Конго, Руанди і Уганди.

"Ми провели чотири незабутні дні, подорожуючи туманними горами Вірунга в пошуках сімей горил. Того дня ми натрапили на велику сімейну групу, відому як родина Амахоро. Вони зібралися на лісовій галявині, де дорослі спокійно шукали їжу, поки молодняк захоплено грався. Один молодий самець особливо прагнув продемонструвати свої акробатичні здібності: піруети, перекиди та високі удари ногами. Спостерігати за його виступом було чистою радістю, і я дуже радий, що зміг зафіксувати його грайливий дух на цьому знімку", – розповів фотограф.

Крім того, журі конкурсу визначило переможців в кількох окремих категоріях. Ось деякі найцікавіші з них:

Конкурс Nikon Comedy Wildlife: що треба знати

Nikon Comedy Wildlife Awards – це міжнародний конкурс фотографій дикої природи, який спеціалізується на гумористичних і веселих моментах із життя тварин.

Конкурс заснували у 2015 році професійні фотографи Пол Джойнсон-Гікс та Том Саллам, які прагнули створити легкий і веселий формат, що відрізняється від серйозних фотозмагань. З 2024 року головним спонсором став Nikon, і конкурс отримав сучасну назву. Щороку він привертає тисячі учасників з усього світу, а 10% чистого прибутку перераховується на підтримку природоохоронних проєктів.

Мета конкурсу – показувати "людські" риси в поведінці тварин через смішні пози, вирази морд і несподівані ситуації, аби нагадати, наскільки ми схожі на них і як важливо їх захищати. Фотографії мають бути автентичними, без штучного інтелекту чи сильного редагування, і зображати лише диких тварин, без домашніх чи тих, що в неволі.

