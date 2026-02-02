Що буде з курсом долара в Україні найближчим часом: свіжий прогноз банкірки

На світових ринках долар трохи слабшав, що дало додаткову підтримку для гривні.

Долар на світовому ринку знаходиться під тиском. Це відбивається і на валютному курсі в Україні.

Тому гривня найближчим часом може трохи укріпитися або протриматися у вузькому діапазоні. Про це у коментарі УНІАН розповіла член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

"Оскільки долар на світовому ринку перебуває під тиском і резерви України достатньо комфортні, короткостроково є простір для того, щоб гривня або трохи укріпилася, або протрималася в вузькому діапазоні. Якщо не станеться великих подій, наприклад, проблем з енергопостачанням, найближчий період найімовірніше буде стабільним або з помірним укріпленням гривні", – сказала експертка.

Золотько зазначила, що на світових ринках долар трохи слабшає, і це дає додаткову "підтримку" для гривні. Водночас вона нагадала, що 29 січня НБУ знизив облікову ставку до 15%. За словами Золотько, це робить кредити дешевшими і підтримує економічну активність, але зниження ставки робить гривневі інструменти менш привабливими для іноземних інвесторів – це може давати невеликий тиск на курс.

"Утім, в українських реаліях цей ефект часто компенсується іншими чинниками: інтервенціями НБУ, регулярною міжнародною допомогою і тим, як експортери продають валюту", – зауважила банкірка.

Офіційний курс долара на перший понеділок лютого Нацбанк встановив на рівні 42,81 гривні за долар, що на 32 копійки менше, ніж минулого понеділка та на 60 копійок менше, ніж двома тижнями раніше. За словами експертки, це підтверджує незначне, але поступове укріплення гривні протягом останніх тижнів.

Добові коливання офіційного курсу долара були невеликі – максимум за день становив близько 18 копійок, це менше половини відсотка. Загалом гривня посилилася на 0,67%.

"Нацбанк минулого тижня теж працював на ринку. Його продажі валюти склали близько $859,5 млн, що на приблизно 19% менше, ніж тижнем раніше. Менше інтервенцій часто означає, що тиску на курс було не так багато і регулятор не мусив так активно "підправляти" ситуацію", – додала Золотько.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці склала 43,12 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,00 гривні.

Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,40 грн/євро, а курс продажу – 51,20 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 3 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,97 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,91 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

