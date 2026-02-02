У Німеччині розкрили мережу, яка поставила ВПК Росії товарів на 30 мільйонів євро

Повідомляється, що підозрювані є громадянами Німеччини, України та Росії.

У Німеччині розкрили мережу компаній, які всупереч санкціям забезпечували товарами російський оборонно-промисловий комплекс. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що п’ятьох осіб підозрюють у експорті товарів на суму щонайменше 30 мільйонів євро (36 мільйонів доларів) до Росії з порушенням санкцій ЄС.

За даними Федеральної прокуратури Німеччини, загалом було здійснено 16 000 постачань для щонайменше 24 російських оборонних компаній. Ймовірно, процес закупівель координувався за участю російських державних органів.

Затримання фігурантів відбулися в північному німецькому портовому місті Любек та в Лауенбурзі поблизу Гамбурга.

"‎Заарештовані підозрюються у приналежності до злочинної організації та скоєнні комерційних і пов'язаних з бандитизмом порушень Закону про зовнішню торгівлю та платежі"‎, − йдеться у заяві Федеральної прокуратури Німеччини.

За даними Deutsche Welle, йдеться про громадян ФРН Бориса М. (Boris M.) та Ойгена Р. (Eugen R.), громадянина Росії та Німеччини Нікіту С. (Nikita S.), а також громадянина України та Німеччини Артема І. (Artem I.). У цій же справі був попередньо затриманий громадянин Росії та Німеччини Даніель А. (Daniel A.).

Відомо, що Нікіта С. є керуючим і одноосібним власником торговельного підприємства в Любеку. Воно використовувалося ним та іншими фігурантами справи для таємної закупівлі товарів для російської промисловості та їх експорту до Росії в порушення санкцій ЄС.

Для прикриття протизаконної діяльності діяли щонайменше одна підставна фірма в Любеку, а також фіктивні підприємства-закупники в Євросоюзі та за його межами.

Зазначається, що в розслідуванні брала участь Федеральна розвідслужба Німеччини (BND). 3 лютого обвинувачені мають постати перед слідчим суддею Федеральної судової палати.

Зараз правоохоронці проводять обшуки на об’єктах у Франкфурті, Нюрнберзі та на півночі Німеччини, розшукуючи ще п’ятьох підозрюваних, які залишаються на волі.

Як Росія обходить санкції Заходу

За словами фахівців, Росія, ймовірно, продовжує отримувати необхідні західні компоненти для виробництва ракет, якими обстрілює Україну.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Орєшнік", яким так хвалиться кремлівський диктатор Путін, виготовляється російськими компаніями з використання передового західного виробничого обладнання.

Велику допомогу російській оборонці надає Китай.

Як нещодавно стало відомо, і Росія, і Україна активно збільшують свої можливості у виробництві дронів, переважно застосовуючи китайські комплектуючі, які в три рази дешевші за західні аналоги.

