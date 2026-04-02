На Одещині помітили цікавого птаха, на честь якого названо астероїд (відео)

Розмноженню передує ритуальна і видовищна вистава, під час якої самці літають над місцем майбутнього гніздування.

В Одеській області, на території національного природного парку "Тузлівські лимани", зафіксували цікавого птаха - Грицика великого.

Про це розповів у Facebook доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити птаха, що харчується на мілководді. За словами Русєва, саме харчування та, відповідно, відновлення сил, є основною причиною зупинки цих пернатих в Одеській області.

"Грицик великий (Limosa limosa) – великий прибережний птах родини баранцевих (Scolopacidae), що гніздиться у болотистих районах півночі Старого Світу. У нацпарку "Тузлівські лимани" - перелітний птах. Зараз різними зграями летить через нацпарк, зупиняючись для дозаправлення пальним – поїсти різні види гідробіонтів", - зазначив дослідник.

Що про нього відомо

Грицик великий – великий прибережний птах. Маса тіла 230-370 г, довжина - 36-44 см, розмах крил - 62-70 см. У дорослого самця в шлюбному вбранні верх голови бурувато-рудий, над оком - білувата "брова", нижня частина голови, шия і воло руді, спина і плечі чорно-бурі, з рудими і сірими плямами. Верх крил сірувато-бурий, груди і боки тулуба білі, з поперечними темно-бурими смугами. Черево, надхвістя, підхвістя і спід крил білі, махові пера темно-бурі, вздовж їх основи проходить широка біла смуга, яку добре видно в польоті.

Розмноженню завжди передує токування – ритуальна і видовищна вистава, під час якої самці літають над місцем майбутнього гніздування, погойдуються з боку в бік, поперемінно вдаряючи то правим, то лівим крилом, роблять глибокі пірнання і видають характерні протяжні гнусові крики. Чужі самці, що залетіли на територію, безцеремонно виштовхуються за її межі.

Цікаво, що на честь цього виду птахів названо астероїд 8765 Лімоса. Згідно з опитуваннями, декілька разів визнавався національним птахом Нідерландів.

Одещина зустрічає рідкісних пеліканів

Як писав УНІАН, на Одещині з’явилися рожеві пелікани, які відомі також як "рожеві баби". Неймовірно красиві птахи летіли в бік лиману Сасик над селом Трапівка. Потім під час обстеження верхівья лиману, на території Дунайського біосферного заповідника НАН України, дослідники зафіксували зграю з 55 рожевих пеліканів.

Також до національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли червонокнижні кучеряві пелікани. Разом з великими бакланами вони чатують на протоці між Чорним морем та Тузлівськими лиманами, щоб спіймати рибу.

