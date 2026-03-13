На Одещину прилетіли рідкісні птахи з 'гривами' (відео)

Разом з великими бакланами вони чатують на протоці між Чорним морем та лиманами.

В Одеську область, до Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли червонокнижні кучеряві пелікани. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

"До Національного парку "Тузлівські лимани" прилетіли кучеряві пелікани. Вони разом з великими бакланами чатують на протоці між Чорним морем та Тузлівськими лиманами, щоб спіймати собі рибу", - повідомив науковець.

На відео, яке оприлюднив дослідник, можна побачити зграю бакланів, серед яких видно й пеліканів, що полюють на рибу.

Пелікан кучерявий: що треба знати

Пелікан кучерявий – вид птахів з родини пеліканових. Характерною ознакою цього птаха є пір'я на потилиці, часом доволі довге – через це він і дістав свою українську назву.

Дорослий птах у шлюбному вбранні сірувато-білий, кільце голої шиї навколо ока сіре, на потилиці і задній частині шиї "грива" з видовжених закручених пер, дзьоб і ноги сірі, а райдужна оболонка ока світло-сіра. Маса тіла - до 12 кг, довжина тіла 160 -180 см, розмах крил 280-295 см.

Дослідники припускають, що за часів античності та раннього середньовіччя кучерявий пелікан був поширенішим в західній та центральній Європі. Однак протягом останніх 100–150 років популяція значно скоротилася.

Кучерявий пелікан живиться майже винятково рибою, і полює на неї як поодинці, так і групами. Склад живлення залежить майже цілком від наявності видів риб, придатних для пелікана, і дуже мало залежить від поведінки здобичі. Розмір виловлюваних риб становить 3–50 сантиметрів. Живитись пелікани можуть іноді на значній (50–70 кілометрів) відстані від гніздових колоній. Найзначніші фактори, що обмежують чисельність кучерявого пелікана, - зарегулювання та меліорація водойм, забруднення пестицидами та важкими металами, лінії електропередачі (птахи, особливо молоді, часто гинуть, натикаючись на дроти в польоті), непокоєння птахів на гніздах, відстріл. Згідно з відкритими джерелами, на початку липня 2012 року у ландшафтному парку Меотида в Донецькій області за одну ніч знищено колонію кучерявих пеліканів. За словами директора парку, гнізда розорили місцеві рибалки, помстившись таким чином за заборону рибалити в заповідній зоні.

Відповідно до критеріїв Міжнародного союзу охорони природи пелікан кучерявий віднесений до уразливих видів. Вид включено до Червоної книги України, до Конвенції з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES), Боннської та Бернської конвенцій, угоди AEWA тощо.

Як писав УНІАН, на Одещину, до Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли перші в цьому сезоні рожеві фламінго. Вони з'явилися наприкінці лютого, прилетіли з боку Чорного моря.

Згодом в Одеській області з’явилися також рожеві пелікани, яких ще називають "рожевими бабами". Їх побачили, коли вони летіли в бік лиману Сасик над селом Трапівка. Потім під час обстеження верхівья лиману Сасик, на території Дунайського біосферного заповідника НАН України, дослідники зафіксували зграю з 55 рожевих пеліканів.

