На Одещині зафіксували рідкісних рожевих баб (фото)

За словами дослідника, поки прилетіли понад півсотні птахів.

В Одеську область прилетіли перші у 2026 році червонокнижні рожеві пелікани, яких також називають "рожевими бабами". Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

"Вчора, вперше у 2026 році, неподалік від нацпарку з'явились рожеві пелікани. Першим їх вчора зареєструвала Ірина Вихристюк (керівниця нацпарку – УНІАН), коли вони летіли далеко в бік лиману Сасик над селом Трапівка", - повідомив науковець.

Він уточнив, що вечері обстежив верхів'я лиману Сасик (заплаву річки Когильник) - територію Дунайського біосферного заповідника НАН України, де помітив зграю з 55 рожевих пеліканів.

"Після перельоту вони відпочивали на острівці біля жахливої засміченої ділянки красивої заплави, на території заповідника і одночасно на території Татарбунарської громади. Тут, на площі близько 5 га заплави річки, кожного дня скидають тонни сміття. Прикро що пелікани прилетів до України та "побачили" таку жахливу картину", - підкреслив дослідник.

Він стверджує, що чиновники, які зобов'язані відповідати за порядок на цій території, протягом багатьох років нічого не зробили, щоб прибрати та припинити її засмічення.

Що відомо про рожевих пеліканів

Пелікан рожевий, баба рожева (Pelecanus onocrotalus) – вид птахів з родини пеліканових. В Україні гніздовий, перелітний птах, що занесено до Червоної книги України.

Це великий птах масою 10-12 кілограм, довжина крила у самців 70-75 см, у самиць – 64-69 см, розмах крил 1.7-2 метри. Пір'я дорослого птаха біле з рожевим відтінком. Махові пера крил чорні з білими стрижнями, при цьому другорядні махові світліші за першорядні. Навколо ока є неоперене кільце жовтого або сірого кольору, що змикається з неопереною вуздечкою. На голові - гребінець з видовжених та загострених пер, але не такий великий, як у кучерявого пелікана. Самці та самиці зовні майже не відрізняються, тільки дещо за розміром. Молоді птахи (на першому році життя) сірувато-бурі з блакитним відливом на спині, без рожевих тонів в оперенні.

Як писав УНІАН, нещодавно в Одеську область, до Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли перші в цьому сезоні рожеві фламінго. Доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв розповів, що завершення зими у нацпарку "Тузлівські лимани" відзначилось прильотом перших зграй цих рідкісних птахів. "Розвідники" з'явилися 27 лютого і 28 лютого - прилетіли до нас з боку Чорного моря. Вперше на Одещині фламінго гніздувалися у 2023 році, тоді у зазначеному нацпарку птахи вивели 200 пташенят. Однак у 2024-2025 роках гніздування було невдалим – через вплив війни, що проти України веде РФ.

