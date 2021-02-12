Хижачка пробіглася вздовж будівлі, а потім обстежила парковку.

В індійському місті Джунагадх левиця прогулялася територією готелю.

Про це свідчить відео з камер реєстрації, що датується 8 лютим.

Хижачка пробіглася вздовж будівлі, а потім обстежила парковку. Не знайшовши нічого цікавого, левиця пішла тим же шляхом, що і прийшла. Весь цей час охоронець сидів у будці.

Джунагарт знаходиться недалеко від заповідника "гірський ліс", тому поява хижаків на вулицях міста - не рідкість. Заповідник заснували понад півстоліття для збереження популяції азіатських левів. На той час в лісі жило менш як 200 хижаків, минулого року їх нарахували понад 670. У гірському лісі також живуть ще близько 40 видів ссавців.

Читайте такожВосьмеро на одного: відважний жираф самотужки дав відсіч зграї левиць (відео)

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН