В індійському місті Джунагадх левиця прогулялася територією готелю.
Про це свідчить відео з камер реєстрації, що датується 8 лютим.
Хижачка пробіглася вздовж будівлі, а потім обстежила парковку. Не знайшовши нічого цікавого, левиця пішла тим же шляхом, що і прийшла. Весь цей час охоронець сидів у будці.
Джунагарт знаходиться недалеко від заповідника "гірський ліс", тому поява хижаків на вулицях міста - не рідкість. Заповідник заснували понад півстоліття для збереження популяції азіатських левів. На той час в лісі жило менш як 200 хижаків, минулого року їх нарахували понад 670. У гірському лісі також живуть ще близько 40 видів ссавців.
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