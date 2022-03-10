Нам треба діяти негайно, зазначив Гроссі.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що їде до Анталії на запрошення міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, щоб обговорити безпеку на українських атомних електростанціях, захоплених російськими військами.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"На зустрічах там я сподіваюся досягти прогресу з нагального питання гарантій безпеки ядерних об’єктів України. Нам треба діяти негайно", – цитує Гроссі прес-служба МАГАТЕ.

Він заявив, що останніми днями в МАГАТЕ перестали дистанційно надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС і на Запорізької АЕС. Гроссі висловив занепокоєння щодо раптового припинення надходження таких даних до штаб-квартири МАГАТЕ у Відні з цих двох об’єктів, "на яких є велика кількість ядерного матеріалу у вигляді відпрацьованого або свіжого ядерного палива та ядерного матеріалу інших типів".

Причину збою у передачі даних за гарантіями не вдалося оперативно встановити, кажуть у МАГАТЕ і додають, що продовжують отримувати відповідні дані з інших ядерних об’єктів в Україні, зокрема з трьох інших атомних електростанцій.

Напередодні Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі і втратила зовнішнє електропостачання. Українська сторона 9 березня заявила, що на відновлення електропостачання є 48 годин.

Чорнобильську АЕС російські війська захопили одразу після початку вторгнення, увечері 24 лютого, Запорізьку АЕС – у ніч на 4 березня.

10 березня в Анталії має пройти зустріч міністрів закордонних справ України і Росії за участі голови МЗС Туреччини.

Російська атака на українські АЕС

24 лютого внаслідок російського збройного нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російсько-фашистські війська.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів було повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС.

На сховищі відпрацьованого ядерного палива - 1 зберігається близько 20 тис. відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, європейські країни.

Крім того, не працюватиме вентиляція на об‘єкті. Весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання.

Також не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду.

На даний час там тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення.

Вчора, 9 березня, у МАГАТЕ заявили, що безпекова ситуація на ЧАЕС "не критична". Міжнародна агенція стверджувала, що об’єму охолоджуючої води на Чорнобильській АЕС достатньо для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: