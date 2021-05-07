Представники Православної церкви України категорично не підтримують штучні квіти на могилах.

Завтра 8 травня у поминальний день заведено відвідувати кладовища, провідувати могили померлих рідних, і для цього зазвичай беруть квіти. І часто це квіти штучні, купувати які вкрай погана ідея.

Читайте такожНайпопулярніший пляж Балі після шторму перетворився на звалище: шокуюче фотоЯк йдеться в сюжеті ТСН, деякі територіальні громади вже ухвалили рішення про заборону пластикових прикрас на цвинтарях. Так зробили на Чернігівщині - Козелецька громада, на Кіровоградщині - Приютівська громада та інші. У Європі давно відмовились від штучних квітів. Адже - це, в першу чергу, неекологічно.

Вітер розганяє залишки таких квітів околицями. Часто пластикові вінки, які втратили вигляд, викидають в ями поруч. Через це з’являються стихійні звалища. І пластик століттями розкладається в ґрунті та отруює його. Середній час розкладання пластикового виробу від 400 до 700 років.

А от представники Православної церкви України категорично не підтримують штучні квіти.

"Усе, що штучне - воно недійсне і несправжнє. не може бути штучною любов, не може бути штучним голос у людини, яким вона хвалить Бога, не можуть бути штучними наші побажання і штучними молитви. А отже неможливі в нашій традиції і штучні квіти, які зазвичай чомусь і несуть на кладовище. Так, певною мірою це пов'язано з тою традицією, яка виникла ще за радянського часу. мабуть тому, що було модно виготовляти квіти з пластику. Тобто - немає жодного аргументу за придбання штучних квітів. На місці поховання рідних можна висадити кущик, що буде гарно квітнути. Можна взяти рослину в горщику і поставити. Або зрештою придбати живі квіти чи навіть зібрати польові. Це значно краще за пластик, який я особисто навіть не назвав би гарним", - заявив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко.

Своєю чергою, продавець Ігор, який у цій справі вже 15 років, каже, що цього року штучні квіти купують активно. А от ціни різні від 10 до 500 грн. Дешевші, каже Ігор, можуть за місяць втратити колір.

Водночас, аби довести шкоду навколишньому середовищу, журналісти заїхали на найближче кладовище, яке розташоване за Києвом і от на кожному кладовищі є свій смітник. На кожному можна побачити величезну кількість пластикових квітів: там і вінки будь-якого розміру, і квіти різних кольорів. Але, за словами екологині Наталі Гузак, розкладатися вони будуть щонайменше 400 років.

"Відомо, що він розкладається на мікрочастини, а мікропластик зараз є найбільшим забрудником", - зауважує фахівець.

Утім, аби уникнути забруднення, замість штучних можна обрати живі квіти, які не потребують догляду, витримують спеку та морози і коштують зовсім недорого.

"Барвінок можемо часто побачити для оформлення цієї зони, тому що він багаторічний, він вічно зелений, і він квітне саме навесні. У догляді він взагалі нічого не потребує", - розповідає Антоніна Лесик, експерт з садівництва.

Коштує кущ барвінку в межах 50 грн. Розмножується флокс корінням, тому якщо ви посадили маленький кущик - через декілька років ці квіти закриють усю ділянку. А ще до рослин, яким взагалі нічого не страшно, можна віднести молодило. У народі кам'яна троянда. Також можна придбати безліч кущів, які коштують близько 100 грн і будуть рости десятиліттями.

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Автор: Ірина Погоріла