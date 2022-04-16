У екопарку зазначили, що гроші підуть на корм, ліки для тварин та зарплату працівникам.

У Київській област екопарк "Ясногородка", який постраждав від обстрілів російських окупантів, просить про допомогу.

Небайдужим пропонують купитии квитки до екопарку вже зараз, щоб мати змогу закупити харчі та необхідні медпрепарати для тварин.

Квитками можна буде скористатися після перемоги, зазначили у екопарку.

Зібрані кошти йтимуть на утримання та лікування тварин, а також на оплату роботи працівникам.

"Кожен придбаний вами квиток допоможе нам утримувати тварин, адже роботи дуже багато. І це стосується як тих тварин, що були евакуйовані силами наших працівників та волонтерів, так й тих, що залишились в парку. Ми їх годуємо, купуємо ветпрепарати, оплачуємо роботу тим, хто кожного дня піклується про наших маленьких жителів", – йдеться у повідомленні екопарку.

Квитки можна купити через TicketsBox. Вартість квитка для дорослого – 200 грн, дитячий – 150 грн.

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