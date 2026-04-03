У Київському зоопарку прокинулися перші ведмеді (фото)

У Київському зоологічному парку загальнодержавного значення прокинулися уссурійські білогруді ведмеді. Про це повідомила прес-служба зоопарку у Facebook.

"Із весняним потеплінням остаточно прокинулися наші уссурійські білогруді ведмеді Бері та Боб, тож тепер вони з інтересом досліджують, що змінилося у їхніх вуличних володіннях протягом цьогорічної холодної зими. А смаколики, дбайливо заховані нашими фахівцями у різних закутках, стимулюють їхню активність, що так важливо після довгого зимового сну", - йдеться у повідомленні.

В зоопарку зазначили, що починають прокидатися й інші клишоногі, тож уже зовсім скоро їх також можна буде побачити на Ведмежому континенті.

Інші жителі зоопарку навесні

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у соціальних мережах говорили про рись Степана з Київського зоопарку, який має зайву вагу. Степана наразі "готують до пляжного сезону".

Зоопарк виклав галерею фото Степана, на яких він прогулюється, грається та відпочиває та гамаку.

Стосовно того що рись, мовляв, так і не схуд до літа, люди, зокрема, жартували, що кожен з нас - трішки Степан.

Історія 8-річного Степана непроста, адже більшість свого життя він провів у клітках ресторанів, кафе та у приватних оселях. Саме тому він і має надмірну вагу.

Завдяки волонтерам Степан у 2024 році потрапив до Київського зоопарку. Він пройшов реабілітацію, його здоров'я контролюють працівники зоопарку та ветеринари.

