Збитки у сфері водних ресурсів у 2020 році склали 188 мільйонів гривень.

Збитки у сфері водних ресурсів минулого року склали 188 млн грн, внаслідок чого в Україні виникає дефіцит питної води.

Про це у Всесвітній день водних ресурсів повідомляється на сайті Державної екологічної інспекції.

"Протягом 2020 року ДЕІ склала 3777 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері водних ресурсів, розрахувавши 188 млн гривень збитків. В результаті скидання небезпечних речовин, недостатньо очищених стоків і засмічення річок Україні вже до 2050 року загрожує дефіцит питної води", - сказано в повідомленні.

За словами голови Держекоінспекції Андрія Мальованого, близько 3,6 мільярда людей у світі страждають від нестачі чистої питної води. Внаслідок зміни клімату і забруднення річок вже до 2050 року дефіцит ресурсу відчують близько 5 млрд жителів Землі.

"Проблема нестачі води очікує й Україну. За даними Національної гідрометеослужби, концентрація токсичних сполук в українських річках у 30-40 разів перевищує гранично допустимі норми. Тому, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду", - цитує прес-служба Мальованого.

Чиновник підкреслив, що прісна вода - один із найважливіших компонентів навколишнього середовища, завдяки якому на Землі існує життя. Вода вважається поновлюваним ресурсом, однак, попри це, її запаси катастрофічно зменшуються.

"Захист водних ресурсів України має стати пріоритетним завданням, адже йдеться про життя мільйонів людей. І Держекоінспекція постійно працює над посиленням контролю в цій сфері. Зокрема, минулого року був підписаний Меморандум про співпрацю з Держводагентством, у рамках якого працюємо над створенням системи оперативного спостереження за станом водних об'єктів", - сказав Мальований.

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За його словами, дуже важливу роль у збереженні чистої питної води відіграє кожен громадянин. Адже вкрай необхідно економити воду і прибирати сміття з прибережних смуг.

Нагадаємо, раніше член НКРЕКП Ольга Бабій заявила, що витрати українців на водопостачання та водовідведення у два рази нижче, ніж у Європі, і не перевищують 2% від сукупного доходу домогосподарства.

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Автор: Бредіхіна Ганна