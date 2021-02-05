Кількість електроенергії, яка необхідна для майнінгу можна порівняти з тим, що за рік споживає ціла країна.

Подорожчання біткоїну виявилося шкідливим для навколишнього середовища, оскільки майнінг криптовалюта залишає за собою великий вуглецевий слід.

Про це повідомляє CNBC.

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Кількість електроенергії, яке необхідно для майнінгу можна порівняти з тим, що за рік споживає ціла країна. При майнінгу виробляється 36,95 мегатонни вуглекислого газу в рік, приблизно як в Новій Зеландії.

Викид двоокису вуглецю, що супроводжує виробництво електроенергії, в свою чергу веде до посилення парникового ефекту на планеті.

За словами представника Кембриджського центру альтернативних фінансів Мішель Раухс, на частку майнінгу припадає близько 0,5 відсотка від загального світового споживання електроенергії.

«Ми згодні з тим, що зараз суми сміховинні, це все ще вдвічі менше, ніж споживається бездіяльною побутовою технікою в США», — уточнює експерт. Кількість енергії, витрачена даремно на бездіяльну домашню техніку, наприклад зарядні пристрої для телефонів або мікрохвильові печі, могло б забезпечувати біткоїн-мережі протягом декількох років.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїн вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюта став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Як змінювався курс криптовалюти

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна кріптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїн (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюта і стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоіни піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з Грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.

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Автор: УНІАН