Лідерами за кількістю нових насаджень є Рівненська та Житомирська області.

Під час війни підприємства Держлісагентства висадили 103,2 млн дерев на площі 15184,6 га.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України.

Зазначається, що засаджена площа 471,5 га – це нові ліси, а 1236,4 га засаджено для сприяння природному поновленню - введення порід, яких не вистачає.

"Під час війни ми продовжуємо озеленення нашої країни. Щобільше, у планах побудувати у 8 областях сучасні селекційно-насіннєві центри, аби збільшити потужності для вирощування посадкового матеріалу на майбутні роки", - підкреслив голова Держлісагентства Юрій Болоховець.

У відомстві зазначили, що лідерами за кількістю висаджених дерев є Рівненська (24,6 млн штук) та Житомирська (23,6 млн штук) області.

Як повідомляв УНІАН, станом на листопад 2021 року президентський указ про висадку 1 млрд дерев з червня 2021 року було виконано на 3,53%: загалом висаджено 35,74 млн дерев.

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