В столиці спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів горіння та пилу в півтора-два рази.

Станом на ранок 20 січня у Києві зафіксували високий рівень забруднення повітря – його характеризують як шкідливий і дуже шкідливий для здоров’я людей.

Про це свідчать дані saveecobot, Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського та ресурсу IqAir.

Згідно з даними saveecobot, показники забруднення перевищують норму у 3-4 рази. Таку ситуацію станції моніторингу стану атмосферного повітря фіксують у всіх районах міста.

Найгірше повітря в районі залізничної станції "Київ-Волинський" (рівень забруднення 212 – при нормі до 50) та на вулиці Замковецькій (213).

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, станом на 19 січня упродовж тижня рівень шкідливих речовин у повітрі Києва перевищував гранично-допустиму концентрацію у 2-7 разів.

Зокрема фіксували перевищення:

завислих речовин (пилу) – у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошин); діоксиду сірки – у 3,6-3,9 раза – на Бессарабській площі, вулицях Каунаській, Інженера Бородіна, площі Перемоги, Оболонському проспекті; у 2,3-3,4 раза – на інших постах спостережень, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не спостерігалось; діоксиду азоту – у 5,5-7,2 раза – на вулицях Каунаській та Інженера Бородіна, площі Перемоги; у 4-4,8 раза – на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, бульварах Лесі Українки та Вацлава Гавела; у 3,1-3,9 раза – на усіх інших постах, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось; формальдегіду – у 2-2,2 раза – на проспекті Перемоги, площах Бессарабській і Перемоги, вулицях Олександра Довженка та Каунаській; у 1,4-1,8 раза – на інших постах спостережень, крім проспекту Науки.

Повідомляється, що найближчими днями метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

За даними ресурсу IqAir, станом на ранок 20 січня Київ знаходиться на 13-му місці світового рейтингу міст з найбруднішим повітрям.

Антирейтинг очолюєють Карачі і Лахор (Пакистан) та Дака (Бангладеш).

Забруднення повітря у Києві: що говорить Кличко та КМДА

У Києві зафіксовано забруднення повітря через активну роботу котлових систем у приватному секторі у зв’язку з різким зниженням температури повітря. Про це заявили у Київській міській держадміністрації з посиланням на Управління екології та природних ресурсів.

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Зазначається, що станом на 19 січня спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів горіння та пилу, зокрема в Дарницькому районі столиці. За даними пунктів спостереження за забрудненням атмосферного повітря (вул. Вербицького, 26 – Дарницький район), станом на 09:10 20 січня є перевищення разових концентрацій твердих частин у повітрі (пилу PM1, PM2,5).

Також повідомляється, що лабораторія Київської аварійно-рятувальної служби 19 січня ввечері провела заміри повітря та зафіксувала перевищення показників продуктів горіння, а саме: діоксиду азоту і оксиду вуглецю удвічі. Різкий запах гару відчувається в різних районах Києва.

«Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром. Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. У зв’язку з різким зниженням температурних показників мешканці приватних садиб почали активно спалювати тверді побутові відходи, до яких також потрапляє сміття з пластиком, що впливає на забруднення повітря», – сказав в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Також у КМДА посилаються на дані стаціонарних постів Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за 19 січня. Відповідно до них, у повітрі Києва зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту та діоксиду сірки (продуктів горіння) у півтора - два рази.

Київський міський голова Віталій Кличко пояснив забрудненість повітря в місті наявністю підприємств, які не відповідають за технологіями сучасним стандартам. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Водночас він додав, що влада міста втілює проекти для більш екологічної роботи великих підприємств.

«Забрудненість повітря - це проблема сьогодні для Києва. І її не вирішували десятками років. Окрім того, що місто стрімко розвивається і росте, в ньому чимало підприємств, які не відповідають за технологіями сучасним стандартам. Наприклад – сміттєспалювальний завод «Енергія», що переробляє 25% столичного сміття. Належної реконструкції та оновлення на ньому не здійснювали десятки років. Кілька років тому ми взялися за вирішення цієї проблеми», - зазначив Кличко.

Як поводитися при забрудненому повітрі у місті: поради експертів

Фахівці радять у випадках задимленості обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок. Також варто тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано-вранці; проводити вологе прибирання, поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря. Радять також збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Для відновлення втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисло-молочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

У разі появи задишки, кашлю або безсоння, фахівці рекомендують звернутися до лікаря.

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Автор: Інна Андаліцька