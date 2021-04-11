За словами заступника міністра Ігоря Яременка, звичайні люди в Росії ніколи не цінувалися, їх життя там "не варте зовсім нічого", тому так буде і з окупованим Кримом.

На тлі проблеми вододефіциту в Криму Росія спробує максимально забезпечити цим ресурсом військових і представників так званої «влади», а про звичайних жителів окупанти турбуватися не будуть.

Про це заявив в інтерв'ю Obozrevatel заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

"Та вода, яка йшла в Крим до війни, на 90% використовувалася на промислові та сільськогосподарські потреби. Але вона дозволяла підтримувати належні запаси питної води і ґрунтових вод, щоб вони не ставали солоними. Зараз цих вод для сільського господарства немає. Відповідно, все, що є, використовується на обидва фронти", - пояснив він.

За словами Яременка, посприяло цьому збільшення військового потенціалу в окупованому Криму, відновлення баз, а також завезення нових контингентів і озброєння, що вимагає додаткових водних ресурсів.

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"Думаю, Росія максимально перенаправить всі водні ресурси для забезпечення привілейованого контингенту осіб - військових, керівництва окупаційної "влади" і т.д. звичайним людям було ж сказано свого часу прем'єром Медведєвим "ну, ви тримайтеся", – додав Яременко.

Він зазначив, що звичайні люди в Росії ніколи не цінувалися, їх життя там "не варте зовсім нічого". Тому, переконаний заступник міністра, не потрібно думати, що і зараз хтось сильно буде турбуватися за кримчан.

"Турбуються за водопостачання військових баз. А ось вода у звичайному будинку звичайного жителя Сімферополя або Севастополя – ну, кого це цікавить?" - підсумував чиновник.

Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставку води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність.

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Автор: Денис Прядко