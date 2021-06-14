Лемурчики ще зовсім крихітні, але з цікавістю досліджують світ.

В екопарку у Харкові народилися по двоє чорно-білих та білолобих лемурів.

Це доволі рідкісне поповнення, адже в неволі ці тварини розмножуються нечасто. Тож потомству в екопарку неабияк радіють, повідомляє ТСН.

Дитинчата з'явилися на світ з вагою по сто грамів кожен. І хоча лемурчики ще зовсім крихітні, але з цікавістю досліджують світ.

Вони ростуть доволі швидко і мають гарний апетит. Окрім маминого молока вже потроху куштують овочі та фрукти. Малята ні на мить не полишають батьків і тримаються за них хвостиками.

Як зазначили в екопарку, усі види лемурів занесені до Червоної книги і вважаються вимираючими. У природному середовищі мешкають тільки на Мадагаскарі і розташованих поруч Коморських островах.

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"Дитинчата знаходяться разом зі своїми турботливими мамами в групах. Лемури тварини соціальні, вихованням підростаючого покоління займаються спільно. Малюки їдять материнське молоко і вже "пробують на зуб" дорослу їжу. Раціон у цих видів полягає в основному з тропічних фруктів", - розповіли в екопарку.

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Автор: Олександр Топчій