Зараз у заповіднику чаплі, мартини та інші харчуються дрібною рибою, яка готується до виходу з лиманів.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) дослідникам на кільцювання потрапила сивка морська - птах з родини Сивкових, що відкладає яйця, які можуть мати рожевий колір. Відео, на якому можна побачити цього птаха, показав доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

"Сивка морська, тулес - середнього розміру кулик з родини Сивкових. Зараз ще тримається у нацпарку "Тузлівські лимани". Окільцьовано птаха і випущено на волю. Поки тепло ще похарчується у нацпарку з іншими куликами, а потім полетить далі на Південь", - зазначив науковець.

На відео, яке оприлюднив вчений, зафіксовано, як окільцьовують птаха. Коли людина, яка утримувала її під час процедури, розтиснула руки, сивка вислизнула з його "обіймів" і швидко побігла геть. Збиралася одразу злетіти, але потім, немов зрозумівши, що небезпека їй не загрожує, залишилася на мілководді.

За його словами, попри потужний вплив війни на природу, світанок у заповіднику яскравий, гучний і насичений природними звуками. Птахи, переважно чаплі, мартини та інші активно харчуються дрібною рибою - атериною, яка зараз готується до виходу з лиманів у Чорне море на зимівлю.

Як пояснив Русєв, цю рибу можна зустріти на мілководдях, де є течія, особливо на Кордоні "Тузлівська Амазонія" між лиманами Шагани та Малий Сасик.

Сивка морська: що про неї відомо

Сивка морська, тулес (Pluvialis squatarola) - середнього розміру кулик з коротким дзьобом, менший від свійського голуба. Маса тіла 170-225 грамів, довжина тіла 27-30 см, розмах крил 70-79 см. Гніздиться в арктичному регіоні; під час міграцій та зимівлі широко зустрічається на морському узбережжі, в Україні - під час сезонних переміщень. Від звичайної та бурокрилої сивок відрізняється дещо більшими розмірами і чорними плямами під пахвами, а у шлюбному оперенні - також наявністю білих плям на спині і верхніх покривних перах крил.

Морська сивка є моногамом. Гніздиться окремими парами на відстані не менше 400 м одна від одної. "Будиночок" розміщує на відкритій сухій ділянці в ямці, яка ледь вистелена шматочками лишайників, гілочками багна та полярної верби. У кладці 4 яйця, колір яких варіює від рожевого до бурого або оливкового з чорно-бурими плямами.

Розмір популяції великий, оцінюють в 692 000 особин, але чисельність скорочується. Сивка морська знаходиться під охороною відповідно до Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA).

Рідкісні птахи на Одещині

Нагадаємо, раніше у Національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, у фотопастку потрапив раритетний птах - сова болотяна. Науковець Іван Русєв розповів, що вночі вона, полюючи на мишоподібних гризунів, зупинилась на відпочинок на острівці, прямо напроти фотопастки. Це раритетний вид птахів, занесений до Червоної книги України.

Навіть на чорно-білих кадрах, зроблених уночі, видно, що у цікавого птаха на голові пір'їнки у вигляді вушок. Однак це не справжні "слуховий апарат", а природні прикраси. Справжні вушка має вигляд розширених трубок, що заховані під оперенням з боків голови.

Вас також можуть зацікавити новини: