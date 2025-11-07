На Одещині зафіксували раритетну сову з 'вушками' (відео)

У дивовижного птаха на голові прикраси із пір'їнок.

Дивовижні птахи мігрують через територію заповідника на Одещині. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) у фотопастку потрапив раритетний птах – сова болотяна, у якій є милі "вушка".

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. За його словами, сова болотяна (Asio flammeus) — вид птахів роду вухаті сови ряду Совоподібні.

"На дворі ніч, вона полюючи на мишоподібних гризунів, зупинилась на відпочинок на острівці, прямо напроти фотопастки. Раритетний вид птахів, занесений до Червоної книги України", - розповів науковець.

За його словами, наразі ці дивовижні птахи мігрують через територію заповідника на Одещині. Якщо зима тепла, додає Русєв, раритетних сов теж можна тут зустріти, бо вони можуть залишатися на зимівлю.

На відео з фотопастки можна побачити цікавого птаха, який виглядає щось навколо. Навіть на чорно-білих кадрах, зроблених уночі, можна побачити, що у дивовижної "прибулиці" на голові пір'їнки у вигляді вушок. Однак, згідно з відкритими джерелами, це не справжні вуха, а скоріше прикраси, подаровані природою.

"Вушка" маленькі, ледь помітні, вночі сова їх притискає. Справжній слуховий апарат має вигляд розширених трубок, що заховані під оперенням з боків голови. "Лице" у таких сов руде з ледве помітними бурими штрихами та витягнуте, на відміну від плоского лицьового диска сови вухатої. Очі жовті, з широкими чорними кругами довкола, дзьоб темно-сірий або чорнуватий, розмах крила — до 112 см.

На відміну від багатьох родичів сова болотяна часто полює вдень, зазвичай же в сутінках. Гнізда вона влаштовує виключно на землі, серед високої трави або під прикриттям куща. На відміну від інших сов зрідка самостійно будує гніздо, воліє підшукувати відповідні зручні ділянки.

Інші рідкісні тварини в Україні

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) у сітки для наукового лову спіймали баранця звичайного. За словами дослідників, цей птах дуже рідко потрапляє у таку "пастку" вчених. Після кільцювання птаха відпустили. Баранець звичайний - середній за розміром болотний птах. Харчується і вдень і вночі на мілководдях у нацпарку "Тузлівські лимани". На честь цього виду птахів названо астероїд 8764 Ґаллінаґо.

