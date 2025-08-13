Науковець знайшов на території південної Бессарабії невелику галявину, де дивом зберігся пізньоцвіт анкарський.

Фахівці Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одещина) намагаються вберегти рідкісну квітку – червонокнижну брандушку. Тому унікальну рослину пересадили на територію заповідника. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

"Одна з моїх улюблених зимових рослин моєї малої Батьківщини – Української Бессарабії. Це по місцевому - брандушка, або пізньоцвіт анкарський (Colchicum ancyrense), занесений до Червоної книги України як вразливий вид", - розповів науковець.

За його словами, раніше ця квітка росла в межах парку "Тузлівські лимани", але останні десятиріччя зникла через антропогенний тиск. Квітка вважається серед первоцвітів найбільш раннім ефемероїдом - багаторічною трав'янистою рослиною з коротким весняним циклом розвитку і літнім періодом спокою.

Важливо розуміти, каже науковець, що генетична програма, яка закладена в цій крихітній квітці, сильніша за обставини, що складаються кожен зимовий сезон. Він пояснює, що раніше знайшов на території Південної Бессарабії, в районі міста Татарбунари, невелику галявину, де якимось дивом зберігся пізньоцвіт анкарський. Саме там дослідник спостерігає за пробудженням квітки на Різдво.

"Його ареал у цих краях щорічно скорочується і дивовижна рослина може скоро взагалі зникнути. Тому, за спеціальною програмою нацпарку і за погодженням Міндовкілля, під керуванням нашої науковиці Олени Бронскової, ми, вчора проводили пересадження брандушки до нацпарку, де вона колись росла", - розповів Русєв.

