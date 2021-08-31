Його власниця називала ці дії варварськими.

У Великобританії приспали альпака на прізвисько Джеронімо, у якого чотири роки тому знайшли туберкульоз.

Про це пише BBC.

Джеронімо двічі робили тести на туберкульоз великої рогатої худоби, вони дали позитивний результат. Департамент продовольства, навколишнього середовища та сільських районів наказав приспати його, щоб зупинити поширення хвороби.

Власниця альпака Хелен Макдональд подавала кілька позовів до Високого суду, щоб врятувати його. Вона називала ці дії варварськими.

Читайте такожУ Львові на вулиці знайшли в'язнамську свинку (відео)Співробітники Defra, одягнені в сині комбінезони, окуляри і маски, у супроводі поліції прибули на її ферму у Вікварі і забрали Джеронімо.

Прихильники жінки розбили табір на фермі, намагаючись перешкодити прибуттю офіційних осіб. Деякі з них намагалися умовити поліцейських зупинити це.

Одну жінку ненадовго заарештували після того, як вона обстріляла поліцейських з водяного пістолета.

Власниця альпака просила провести тестування втретє або залишити його в живих, щоб допомогти досліджувати хворобу. Однак сьогодні тварину приспали.

Страта альпака в Британії

У 8-річної тварини на прізвисько Джеронімо в 2017 році знайшли туберкульоз, поширений і дуже заразний серед рогатої худоби.

Його господиня протягом чотирьох років оскаржувала вирок у судах.

Небайдужі британці зібрали петицію з тисячами голосів і відправили близько 25 тисяч фунтів стерлінгів на його порятунок.

Автор: Людмила Жерновська