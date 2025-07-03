Він веде денний спосіб життя.

В Україні можна зустріти яскравого і токсичного метелика, який має назву строкатка несправжня. У нього яскравий візерунок на крилах: глибоке чорне тло з синюватим блиском, на якому виділяються округлі й овальні білі плями.

Як повідомляють у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, така ефектна зовнішність не лише естетично приваблива, а й виконує захисну роль: попереджувальне забарвлення (апозематизм) дає сигнал хижакам про його можливу токсичність і неприємний смак.

Розмах крил строкатки невеликий - лише 2-2,3 сантиметри. Дорослі метелики живляться нектаром, користуючись довгим хоботком. Гусениці, що з’являються на початку серпня, менш вибагливі у харчуванні: вони поїдають різноманітні степові трави.

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Їхнє тіло щільно вкрите волосками, які слугують захистом від хижаків, але можуть спричиняти легкі алергічні реакції у людей - свербіж або подразнення шкіри при дотику. Найкращий час для спостереження за строкаткою - початок і середина літа. За сезон вона дає лише одне покоління.

Інші жителі Чорнобильського заповідника

Раніше спеціалісти заповідника показали фотографії бронзівки золотистої - жучка, який може "змінювати" свій колір на сонці. Вони також розповіли цікаві факти про цих жуків.

Також у Чорнобильській зоні живуть рогачі, більш відомі в народі як жуки-олені. Вони є представниками найбільших твердокрилих української фауни.

Однак там можна зустріти не лише жуків, а й великих тварин та рідкісних птахів. Наприклад, нещодавно в заповіднику знайшли гнізда з пташенятами лелеки чорного.

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