Прихильники антиукраїнських партій бояться війни більше, бо вважають її "покаранням" за підтримку України.

На тлі російських провокацій щодо країн-членів НАТО серед громадян Німеччини наростає страх перед російським вторгненням. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного центром Ipsos.

Опитування було проведене на початку жовтня на тлі нещодавніх інцидентів із ймовірно російськими дронами в повітряному просторі НАТО, зокрема над територією самої Німеччини. Дослідники вважають, що ці події посилили побоювання пересічних німців щодо розширення російсько-української війни на ширший європейський простір через роль Європи у підтримці України.

Так, за даними дослідження, 27% респондентів вважають ймовірним військове протистояння з РФ протягом найближчих шести місяців, тоді як 61% схиляються до думки, що такого сценарію не станеться.

Відео дня

Рівень тривоги був приблизно однаковим серед прихильників усіх основних партій – Блоку ХДС/ХСС, СДПН, "Зелених" та Лівих (23–28% вважають війну ймовірною). Однак найбільше війни бояться прихильники правопопулістичної "Альтернативи для Німеччини" (31%) та націонал-соціалістичного "Альянсу Сари Вагенкнехт" (41%).

Молодь найбільш вразлива до страхів – серед 18–39-річних 35% бачать загрозу, тоді як у віковій групі 60–75 років цей показник падає до 18%.

Перспективи російського вторгнення в Європу

Як писав УНІАН, днями генсек НАТО Марк Рютте висловив думку, що Китай може змусити Росію атакувати європейскі країни, щоб відволікти увагу і ресурси заходу від китайського вторгнення на Тайвань.

Австрійський політолог Густав Грессель вважає, що Росія і без вказівки Китаю може напасти на Європу, якщо війна в Україні закінчиться на умовах, які Кремль вважатиме власною перемогою.

Вас також можуть зацікавити новини: