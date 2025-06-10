Примітно, що рибу-лева помічали навіть узимку - в мілководних затоках і за умов відносно низьких температур.

Після кількох років спорадичних появ отруйна риба-лев/крилатка (Pterois miles) офіційно визнана постійним мешканцем Адріатичного моря.

Про це повідомляють дослідники з хорватського Інституту океанографії та рибного господарства у Спліті. Згідно з їхнім звітом, з червня минулого року по січень 2025-го було зафіксувано 122 зустрічі цього виду. Це демонструє надзвичайно швидке поширення Pterois miles вздовж східного узбережжя Адріатики.

Цей вид становить серйозну загрозу для місцевої морської фауни: він активно полює на дрібних риб і не має природних ворогів у регіоні, що лише сприяє стрімкому зростанню його популяції.

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Крім того, риба-лев має отруйні шипи, укол яких може становити небезпеку для людини. У разі поранення необхідна своєчасна медична допомога, оскільки токсин викликає сильний біль, набряк і, у деяких випадках, серйозні ускладнення:

"Ми присвятили частину нашої наукової роботи пропозиціям щодо заходів з її зменшення, включаючи потенційне видалення, особливо в морських природоохоронних зонах. Важливо зазначити, що цей вид є їстівним, тому заохочується цілеспрямований вилов".

Інші незвичайні види

Нагадаємо, на початку року на пляжі Плайя-Кемада (острів Лансароте, Канарські острови) відпочивальники знайшли рідкісну глибоководну "рибу-ремінь", відому в народі як "риба Судного дня".

Зазвичай ця довга, сріблясто-блакитна риба з червонуватим плавником мешкає на великій глибині в мезопелагіальній зоні - далеко від узбережжя

У японській міфології риба-ремінь (Ryūgū no tsukai) вважається провісником катастроф - землетрусів, ураганів, цунамі чи циклонів, оскільки виштовхується на поверхню саме перед стихійними лихами.

Однак науковці застерігають, що ймовірний зв'язок між появою риби і катастрофами - більше легенда, ніж факт: зіставлення даних показало лише поодинокі співпадіння.

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