Якщо Трампу вдасться закінчити війну РФ проти України, тоді він без проблем зможе вирішити навіть питання Китаю і Тайваню.

Щоб перемогти в Індо-Тихоокеанському регіоні та вгамувати військові дії Пекіна на Тайвані, президент США Дональд Трамп має перемогти у Східній Європі так само рішуче, як на Близькому Сході. А це означає вигнання кожного російського солдата з кожного сантиметра української землі.

Про це в матеріалі видання The Hill написали військові аналітики Джонатан Світ і Марк Тот. Оглядачі зазначили, що Трамп має імпульс. "Тепер він повинен вивести російського диктатора Володимира Путіна з гри і послати Сі Цзіньпіну сигнал про те, що ми маємо намір виграти розпочату Росією і Китаєм ідеологічну глобальну війну проти Заходу, так чи інакше", - написали аналітики.

Вони зазначили, що після того, як США розбомбили три основні ядерні об'єкти Ірану, Москва перебуває в шоці. Після того, як ключового союзника Путіна - Іран нейтралізовано, а проросійський режим у Сирії повалено, владика Кремля опинився осторонь подій на Близькому Сході.

Тот і Світ зазначили, що ізоляція Путіна проявилася у скасуванні ним арабської конференції 15 жовтня в Москві, оскільки не знайшлося достатньої кількості арабських лідерів, які б погодилися приїхати до російського диктатора.

Аналітики зазначили, що нещодавно в Єгипті Трамп, оточений лідерами арабських держав, був центром тяжіння для всіх, в той час як Путін в арабському світі, "по суті, перетворився на засіб відлякування комах".

Запрошення президента України Володимира Зеленського до Овального кабінету в п'ятницю - перша міжнародна зустріч Трампа після тріумфального повернення з Єгипту - є черговим сигналом Путіну про те, що він покінчив із кремлівськими іграми.

"Сигнал для ХАМАС був поданий бомбардувальниками B-2 в Ірані; для Путіна це можуть зробити "Томагавки"", - припускають оглядачі.

Вони додали, що перемога Трампа на Близькому Сході, крім того, що підрізала позиції Путіна в регіоні, також відкинула Пекін назад як на Близькому Сході, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також оглядачі звернули увагу на те, що США ініціювали зближення з президентом Індонезії Прабово Субіанто. Він очолює найбільшу мусульманську країну у світі. Сі також вважає поглиблення зв'язків із Джакартою найважливішою частиною своєї так званої "дипломатії сусідства".

"Якщо Трампу вдасться схилити Субіанто до приєднання до Авраамських угод, він опосередковано зміцнить позиції Вашингтона щодо захисту Тайваню", - пояснили оглядачі.

Однак, як зазначили Тот і Світ, перемога в Індо-Тихоокеанському регіоні вимагає від Трампа перемоги в Україні.

"На відміну від Ірану, жоден удар по Путіну не змусить Москву сісти за стіл переговорів... Команда Трампа має зробити низку кроків, щоб вивести Москву з себе і перемогти Путіна і, як наслідок, Сі Цзіньпіна", - міркують оглядачі.

Вони підкреслили, що одним із цих кроків є схвалення главою Білого дому продажу Україні ракет "Томагавк". Ці ракети дадуть змогу Україні вдарити по авіабазі "Енгельс-2", заводу з випуску "Шахедів" у Єлабузі й Татарстані, а також по Керченському мосту.

"Ще одним кроком стало б створення під керівництвом НАТО або коаліції безпольотної зони над Західною Україною. Це звільнить українські засоби протиповітряної оборони для захисту критично важливої інфраструктури та підтримки бойових дій на передовій", - вважають журналісти.

Вони додали, що Трампу також слід закрити Балтійське море для російського тіньового флоту, який перевозить нафту і газ, щоб обійти санкції.

"Багато з цих же кораблів використовуються для перерізання кабелів і запуску роїв безпілотників", - написали журналісти.

Трампу також слід ухвалити додаткові санкції проти РФ. "Їх реалізація допоможе поставити Путіна на коліна", - підкреслили оглядачі.

Трамп і війна в Україні

Напередодні стало відомо, що Трамп запросив до себе українського колегу Володимира Зеленського. На зустрічі 17 жовтня йтиметься про надання Україні ракет "Томагавк" і систем протиповітряної оборони "Петріот".

Примітно, що 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. За словами глави Білого дому, основною темою стала війна в Україні та перспективи її завершення.

