У Намібії на аукціоні хочуть продати 170 слонів.
Читайте такожУ Кенії рідкісні жирафи застрягли на затопленому острові: фото рятувальної операціїПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що за останні 20 років внаслідок успішної боротьби з браконьєрством популяції слонів у Намібії виросла з 7 до 24 тисяч.
«Тамтешні заповідники і так перенаселені, а цього року в країні ще й рекордна посуха, і тваринам все важче знаходити собі корм», – говориться у сюжеті.
Купити намібійського слона на аукціоні може кожен охочий. Головна умова для покупців – підтвердити, що тваринам будуть організовані належні умови проживання.
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