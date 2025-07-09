У Новій хочуть відродити вимерлих гігантських нелітаючих птахів: гроші дає режисер 'Володаря перснів'

Протягом століть ці нелітаючі птахи були лише спогадом, частиною багатої, але втраченої природної спадщини Нової Зеландії.

Компанія Colossal Biosciences, відома своїми зусиллями з воскресіння шерстистих мамонтів і додо, тепер хоче відновити популяцію гігантських моа в Новій Зеландії. Про це пише Interesting Engineering.

Важливо, що це знову розпалює суперечки в науковому співтоваристві про можливість та етичність "воскресіння".

Зазначається, що до XV століття Нова Зеландія була домівкою для моа - групи з дев'яти видів нелітаючих птахів. Деякі з них були величезними, досягаючи висоти понад 3,5 метрів і ваги до 230 кілограмів. Вони були значно більшими за сучасного найбільшого птаха - 2,75-метрового страуса.

Відео дня

Моа мешкали в Новій Зеландії близько 4000 років і вимерли близько 600 років тому. Ці величні істоти зникли після прибуття полінезійців у XIV столітті, ставши жертвами полювання і втрати середовища проживання.

Цікаво, що впродовж століть ці нелітаючі птахи були лише спогадом, частиною багатої, але втраченої природної спадщини Нової Зеландії.

Компанія Colossal Biosciences тепер займається "воскресінням" усіх дев'яти видів моа. Кінцева мета - повернути цих вимерлих тварин у дику природу. Для цього компанія планує тісно співпрацювати з корінними народами, вченими та іншими експертами.

Важливо, що цей амбітний проєкт уже реалізується: Colossal співпрацює з Дослідницьким центром Нгай Таху при Кентерберійському університеті в Новій Зеландії. Найближча їхня мета - секвенувати геноми всіх дев'яти видів моа, використовуючи кістки з колекції центру. У статті сказано:

"Моа будуть відтворені з використанням тієї самої технології, що і в інших проєктах із воскресіння вимерлих видів: шляхом зміни геному їхніх найближчих родичів, що живуть нині. Для моа такими родичами є тінаму з Центральної та Південної Америки або австралійський ему, подібно до того, як нікобарський голуб використовується для позначення додо".

Головний науковий співробітник Colossal Бет Шапіро заявила, що послідовності ДНК моа зіставлятимуться з геномами наявних видів птахів для того, щоб з'ясувати, що робить його генетично унікальним. Дослідники сподіваються завершити розшифровку перших геномів до літа 2026 року.

Як зазначила вчена, ембріони птахів розвиваються в яйцях, тому перенесення ембріонів сурогатній матері суттєво відрізнятиметься від ЕКЗ ссавців.

Цікаво, що цей проєкт отримав фінансування в розмірі 15 мільйонів доларів від відомого кінорежисера Пітера Джексона (трилогія "Володар кілець") та його партнерки Френ Волш. Він володіє однією з найбільших приватних колекцій кісток моа, що відображає його давній інтерес до вимерлої орнітофауни Нової Зеландії.

Важливо, що багато вчених-екологів скептично ставляться до "воскресіння" видів, ставлячи собі питання, чи справді це допомагає дикій природі, чи лише відволікає життєво важливі ресурси від уже наявних зусиль із захисту зникаючих видів. Критики стверджують, що просте створення тварини, схожої на вимерлу, - це не те саме, що справжнє відродження виду. Це пов'язано з тим, що складна поведінка та екологічні ролі вихідних тварин невідомі й не можуть бути гарантовані тільки за допомогою генетичної модифікації.

Відродження лютововків

Під час останньої розробки Colossal виявила генетичні відмінності між вимерлими лютововками і сірими вовками, порівнявши їхню давню ДНК.

Потім вони використовували технологію CRISPR для генетичної модифікації клітин крові живих сірих вовків у 20 місцях. Це призвело до народження дитинчат з ознаками лютововків, такими як довга біла шерсть і м'язисті щелепи.

Вас також можуть зацікавити новини: