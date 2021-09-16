Спочатку дитинча косатки не могли відправити на глибину та кілька годин поливали водою.

У Російській Федерації на території Магаданської області в четвер вранці, 16 вересня, дитинча косатки опинилося в біді – його викинуло на мілину Охотського моря.

Дитинча опинилося на мілині у бухті Гертнера, оскільки не встигло повернутися в море під час відливу, і "жалібно плакало", повідомив Telegram-канал Amur Mash та показав відео з місця надзвичайної події.

За його даними, на допомогу дитинчаті прийшли люди, проте не змогли зрушити його з місця.

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"Плаче бідолаха, проситься у воду, але ми нічим не можемо допомогти. Вона вагою понад півтони, удвох ми її не зрушимо", – сказав очевидець.

Люди допомагали дитинчаті – дві години поливали водою й сподівалися, що скоро воно зможе поплисти в море.

"...Так і сталося: приїхали співробітники МНС і відправили косатку назад у велику воду", – наголошується у повідомленні.

На відео зазнято, як рятувальники штовхали дитинча косатки в море, а потім воно попливло.

Бухта Гертнера знаходиться в Тауйській губі Охотського моря і вдається в східну частину півострова Старицького, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, у 2018 році стало відомо про дивний вчинок косатки на прізвисько J35 – за понад два тижні вона пропливла біля берегів США більше ніж тисячу кілометрів й протягом цього часу штовхала мертве тіло свого новонародженого малюка.

Біологи назвали такі дії косатки "туром скорботи". На їхню думку, це могло підірвати здоров'я косатки.

Автор: Екатерина Присяжнюк