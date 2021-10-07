Жителі найближчих будинків скаржаться на страшний сморід.

Аварія сталася на головній каналізаційній станції Житомира. Нечистоти з усього міста хлинули в річку Тетерів.

Про це повідомляє ТСН.

На головній помповій станції старі помпи знову зламалися. Спочатку з ладу вийшли дві, тому увімкнули резервну, але зламалася й вона. В результаті нечистоти ринули в річку.

"Сьогодні вранці вийшла з ладу резервна помпа номер один. Тобто збій в автоматиці двигуна. Зараз працюють налагоджувачі з Києва", - повідомив технічний директор КП "Житомирводоканал" Сергій Єрьомін.

Читайте такожУ Дніпрі посеред річки раптово з'єднання явився новий острівець: екологи б'ють на сполохЗа його словами, станцію побудували ще 1973 році й помпи просто вичерпали свій термін експлуатації. У працівників немає іншого виходу, як відкривати аварійне скидання

Мешканці будинків, які знаходяться в безпосередній близькості до станції, скаржаться на сморід від річки. Це вже п'ятий випадок за останні два місяці.

Фахівці відібрали проби води для аналізу, але навіть за зовнішнім виглядом можна сказати, що в річці тільки каналізаційні стоки.

"У пробі води, відібраної сьогодні вранці, по-перше, вода має фекальний запах й такий сірий колір, він характерний для стічних вод, як ті, що потрапляють на каналізаційні споруди з колектора. Перевищено азотну групу, аміак, нітрати", - повідомила голова відділу лабораторного контролю екоінспекції Поліського округу Ірина Березюк.

Забруднення річки Тетерів

9 серпня директор КП "Житомирводоканал" Андрій Нікітін розповів, що 6 серпня в результаті аварії затопило машинний зал головної каналізаційної помпової станції міста. Все помпове обладнання вийшло з ладу, а нечистоти потрапили в річку.

У Житомирському рибоохоронному патрулі кореспонденту УНІАН повідомили, що в річці Тетерів помітили мор риби.

При цьому масову смерть риби в річці фіксували і раніше, зокрема, у 2017 році.

Автор: Анастасія Горбачова