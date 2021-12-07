Туристів довелося госпіталізувати.

У румунських Карпатах двоє українських туристів постраждали, втікаючи від ведмедиці. Звір напав на українців, злякавшись вибухів петард, які запалювали туристи.

Про це повідомляє місцеве видання Prahova.

Напад стався в районі замку Пелеш. На момент прибуття оперативної бригади 28-річний чоловік і 32-річна жінка були при свідомості, у чоловіка були поранені рука й нога, а в жінки – лише нога.

Читайте такожПорятунок хлопчика в Карпатах: "Спав на землі й підготував гілку, щоб відбиватися від диких звірів"Мер міста Сіная, поблизу якого стався напад, пізніше заявив, що туристи з України постраждали не внаслідок нападу звіра, а поранилися самі, намагаючись втекти від зляканої ведмедиці, яка захищала своє ведмежа. Туристи встигли перестрибнути через паркан, але поранились колючим дротом. З травмами рук і ніг їх доставили у місцеву лікарню.

Мер також повідомив, що ведмедицю переселять, а її дитинча відправлять до спеціалізованого центру захисту тварин. Навколо місця події встановили охоронний периметр і повідомили присутнім в районі про потенційну небезпеку.

Нагадаємо, 5 грудня рятувальники розгорнули в Карпатах пошуки трьох чоловіків, які загубилися, коли каталися на снігоходах. Згодом, двоє з них вийшли на зв'язок і розповіли, що вони вже на турбазі.

До пошуків третього 50-річного туриста, який заблукав на полонині Руна, залучили гвинтокрил та додаткових рятувальників. Сьогодні його тіло знайшли в снігу за 200 метрів від перевернутого снігохода.

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Автор: Екатерина Малюга