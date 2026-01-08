Розчистив водойму, щоб попити: біолог 'спіймав' дивовижного хижака (фото)

Звір збирався напитися, але, переконавшись, що поїлка заросла, взявся за роботу.

В Ізраїлі зафіксували шакала, який самотужки розчистив водойму від очерету - свідомого хижака вдалося "спіймати" на фотопастку.

Про незвичайну тварину розповів біолог Едуард Хейфец, який є випускником Одеського національного університету ім. Мечникова та підтримує теплі стосунки з Нижньодністровським національним природним парком (Одеська область). Саме ця установа оприлюднила історію з посиланням на дослідника, який зустрів та зафіксував "свідомого" шакала в Ізраїлі.

"Що ми знаємо або чули про шакалів? Що вони боягузливі, зухвалі, хитрі, в кращому випадку, розумні, але приписувати їм таку високу якість, як свідомість? Одного разу мені довелося спостерігати за нею. Судіть самі", - каже дослідник.

За його словами, він поїхав на фотополювання в парк на річці Яркон під Тель-Авівом, де мешкає багато шакалів. Тут, щоб вони не звикали до легкої здобичі, сміттєві урни забезпечують кришками, але від пікніків щось все одно залишається. До того, тварин підгодовує адміністрація парку, розкидаючи приманки з вакциною проти сказу.

Як пояснює біолог, метою його поїздки був ставок із засідками тель-авівського орнітологічного центру "Рош Ципор". Водойма розташована між малою річкою Айялоном і більшою, Ярконом.

Біля однієї з альтанок рослини відокремили від ставка глибоку яму, наповнену водою. Як тільки дослідник облаштувався у засідці, він почув тріск очерету, і незабаром до невеликої водойми вийшов юний шакал. Він збирався напитися, але, переконавшись, що поїлка заросла, взявся за роботу. Хейфец розповів:

"Шакал розчистив водойму від очерету, вигріб тину, а потім напився і пішов. З того часу котлован не заростає. Мальки вільно граються у воді, звільненій від рослинності. Свідомий шакал".

Біолог оприлюднив фото, які йому вдалося зробити. На них можна побачити шакала, що розчистив водойму.

Шакали у фотопастках

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, у фотопастку потрапив шакал. Відео оприлюднив доктор біологічних наук Іван Русєв, який розповів: це шакал звичайний, шо мешкає у заповіднику понад чверть сторіччя та став частиною наземної фауни заповідника. За словами науковця, зараз, в зимовий період, у шакалів починається важливий період життя - гон. В цей період вони активно виють, а їхня репродуктивна поведінка схожа на вовчу.

