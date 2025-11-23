Посольство в Україні очолить Рої Розенбліт.

Уряд Ізраїлю затвердив призначення десяти нових послів. Зокрема, посольство в Україні очолить Рої Розенбліт, повідомило ізраїльське видання Вести.

Він змінить нинішнього очільника дипломатичного представництва в Києві Михайла Бродського, термін повноважень якого закінчується, і він отримає нову посаду. Як відомо, Бродський є послом Ізраїлю в Україні з 2021 року.

Новий посол Розенбліт перед цим працював за сумісництвом у державах Тихоокеанського регіону, а також очолював дипмісію Ізраїлю в Сенегалі.

Видання коротко описало життєвий шлях Розенбліта. Зазначається, що він закінчив Єврейський університет за спеціальностями лінгвістика, арабська мова і література, а також державна політика.

Після служби в ЦАХАЛі у 1994 році вступив на курс підготовки дипломатів у Міністерстві закордонних справ. У рамках дипломатичної служби досліджував питання Саудівської Аравії, країн Перської затоки і Ємену, займав посаду у представництві Ізраїлю в Маскаті (Оман), в посольстві у Москві і в економічному управлінні МЗС.

Що відомо про попереднього посла Ізраїлю в Україні

Як повідомляв УНІАН, попередній посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський був призначений урядом прем'єр-міністра Нафталі Беннета у червні 2021 року. Він замінив на цій посаді Джоеля Леона. Бродський народився в Санкт-Петербурзі, багато років тому іммігрував до Ізраїлю.

В Україну Бродський прибув у серпні 2021-го. Ми писали, що його зустріли дипломати посольства Ізраїлю в Україні.

