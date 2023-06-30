Пухнастик потрапив в об'єктив "фотопастки".

В Україні у "фотопастку" потрапив рідкісний лісовий кіт. Він розгулював лісом та ніжився на сонечку. Про це повідомляє Карпатський біосферний заповідник.

За даними фахівців, кіт лісовий - подібний до свійського, але відрізняється дещо більшими розмірами, міцними лапами і відносно коротким притупленим чорним хвостом. Ці тварини потаємні і лякливі, вони не наближаються до людських осель. Проте, їх чисельність з кожним роком зменшується.

Як повідомляється, в Україні налічується близько 300 особин, тому вид вважається рідкісним та підлягає охороні.

Тварина виходить на полювання лише у сутінках та вночі. А в день відпочиває в затишному місці. У цього самовпевненого та гарного красеня є природні вороги. Серед них рись, вовк і шакал.

Зазначається, що котики полюбляють жити на одинці. У них народжуються від двох до чотирьох дитинчат.

Останні новини зі світу диких тварин

Як повідомляв УНІАН, у лісах Рівненської області помітили ведмедя. Це дуже нетипово для Полісся, тому місцевих жителів закликають бути обачними.

На Одещину через війну перекочували червонокнижні "священні" птахи - огари. Також у парку "Тузливські лимани" на Одещині вперше з’явився рідкісний павук - чорна товстоголовка.

Вас також можуть зацікавити новини: