Штрафи за середнє забруднення земель збільшаться в 2-3 рази.

Відсьогодні набув чинності наказ Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України "Про затвердження Змін до Методики визначення розмірів збитків, зумовлених забрудненням та засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства", який дозволить Державній екологічній інспекції нараховувати штрафи у 6 разів більші.

Про це повідомляється на сайті Держекоінспекції.

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"Завдяки оновленню документа сума відшкодування, яка розраховується Держекоінспекцією за особливо сильний і сильний рівні забруднення, збільшиться в 4-6 рази, а за середній - у 2-3 рази. Простіше кажучи, порушники, які зливають хімічні речовини в грунт, заплатять за своє зловживання більше", - цитує прес-служба главу Держекоінспекції Андрія Мальованого.

За інформацією голови ДЕІ, протягом 11 місяців минулого року Держекоінспекція нарахувала більш ніж півмільярда гривень збитків за шкоду, заподіяну земельним ресурсам. Кошти, що стягуються з порушників, надходять до держбюджету для відновлення пошкоджених земель.

Що цьому передувало

У грудні 2020 року Верховна Рада схвалила законопроект, який регулює ввезення і застосування не зареєстрованих в Україні пестицидів і агрохімікатів.

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив проект закону, яким пропонується запровадити штрафи за порушення правил безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами (ГМО).

З 1 січня 2021 року набрав чинності закон "Про основи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", згідно з яким Державна екологічна інспекція здійснюватиме перевірки документів про викиди.

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Автор: Бредіхіна Ганна