Саудівська Аравія створила в самому серці пустелі річку з квітучими берегами: як це вдалося

Уздовж каналу висаджено десятки тисяч пустельних дерев і тисячі пальм.

Саудівська Аравія перетворила очищені стічні води своєї столиці Ер-Ріяда на повноводну річку через 120-кілометрову долину Ваді-Ханіфа в центрі Аравійської пустелі, створивши живий зелений коридор, який тепер підтримує десятки видів птахів і риб.

Як пише Ecoticias, Ер-Ріяд щодня направляє в канал, що проходить через долину Ваді-Ханіфа, близько 1 мільйона кубічних метрів води зі суміші ґрунтових та очищених вод, що становить у середньому приблизно 410 кубічних футів на секунду.

Природне очищення, а не лише бетон

Перетворення стічних вод на постійний потік – це не тільки труби та насоси. Програма реконструкції використовує природний, нехімічний підхід до очищення, заснований на сонячному світлі та кисні для підтримки мікроорганізмів і водоростей.

На практиці це означає зміну форми водотоків, щоб вода могла очищатися під час руху. Відкритий канал довжиною 57 кілометрів укріплений скельними утвореннями та греблями для очищення води та забезпечення її цілорічного руху.

Також існує спеціальна інфраструктура для біологічного очищення, включаючи станцію площею понад 100 000 квадратних метрів, яка використовує 140 водоспускних комірок та аерацію для підвищення вмісту кисню та зниження рівня забруднюючих речовин.

Новий оазис означає появу нових видів

Були проведені масштабні роботи з відновлення рослинності, що включали посадку десятків тисяч пустельних дерев і тисяч пальм, що допомагає стабілізувати береги та розширити тінь у місті.

У дослідженні біоремедіаційного комплексу Ваді-Ханіфа було зафіксовано 15 видів птахів і 9 видів риб, а також амфібії і рептилії, що свідчить про те, як швидко можуть формуватися харчові ланцюги навколо очищеної міської води.

Очищена вода не означає відсутність ризику

У рецензованому дослідженні 2024 року, опублікованому в журналі PLOS ONE, оцінювалися зміни якості води залежно від місця розташування та умов. Автори повідомили, що ознаки забруднення різняться по всій долині: підвищений рівень аміаку та деяких важких металів вказує на органічне та промислове забруднення в певних районах, а фекальні бактерії-індикатори свідчать про вплив стічних вод або сільськогосподарських стоків.

