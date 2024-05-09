Людство досі робить занадто мало для захисту клімату, тож наслідки незабаром відчують всі.

До кінця поточного століття середня глобальна температура значно перевищить критичні показники, що спричинить катастрофічні наслідки для людства та планети загалом. Про це пише британське видання The Guardian на підставі опитування сотні провідних кліматологів світу.

Майже 80% респондентів, усі з авторитетної Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), передбачають, що глобальна температура до кінця століття перевищить доіндустріальні показники щонайменше на 2,5C, половина вважають, що перевищення складе 3C. І лише 6% вважають, що температура зросте лише на 1,5C – показник, який міжнародна експертна спільнота вже зараз вважає критичним.

Багато з опитаних вчених уявляють "напівдистопічне" майбутнє з голодом, конфліктами та масовою міграцією, викликаними хвилями спеки, лісовими пожежами, повенями та штормами, інтенсивність і частота яких значно перевищує ті, що вже були.

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Численні експерти сказали, що вони відчувають безнадійність, розлюченість і страх через бездіяльність урядів, попри надані чіткі наукові докази.

"Я вважаю, що протягом наступних п’яти років на нас чекає серйозна суспільна руйнація. Буде приголомшення від однієї екстремальною події слідом за іншою екстремальною подією, виробництво їжі буде порушено. Я не можу відчувати ще більшого розпачу щодо майбутнього", — сказала Гретта Пекл з Університету Тасманії.

Пітер Кокс з Університету Ексетера (Великобританія) зауважує, що зміна клімату не настане раптово при перетині критичної позначки (1,5C вище від доіндустріального рівня). За його словами, ці зміни вже поступово відбуваються, і вони не зупиняться, а наростатимуть після перетину позначки.

Наталі Хілмі з Наукового центру Монако, яка очікує підвищення температури на 3C, переконана, що втримати температуру нижче позначки у 1,5C вже просто неможливо.

Експерти заявили, що зараз вирішальне значення має масштабна підготовка до захисту людей від кліматичної катастрофи, що насувається.

Кліматичні негаразди: останні новини

Як писав УНІАН, лісові пожежі в Сибіру вбивають десятки тисяч китайців і японців щороку. Економічні збитки оцінюють у десятки мільярдів доларів на рік.

Також ми розповідали, що пилові бурі стають частішими в Європі, і далі ситуація лише погіршуватиметься. Єдиний, хто наразі реалізує дієву стратегію запобігання пиловим бурям – це Китай.

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