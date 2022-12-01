Їм від чотирьох до п'яти місяців.

В американський притулок диких кішок в Міннесоті прибули чотири левеняти, врятовані з України.

Про це повідомляють в Міжнародному фонді захисту тварин. Тараса, Стефанію, Лесю і Праду доставили з Польщі в спеціально сконструйованих для них дерев'яних ящиках.

Вони народилися в розплідниках в Україні під час війни, а потім осиротіли у віці декількох тижнів. Останні три тижні левенята провели в Познанському зоопарку, відновлюючись після 36-годинного шляху.

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"Ці дитинчата за своє коротке життя пережили більше, ніж будь-яка тварина", - сказала менеджер програми порятунку дикої природи в IFAW Мередіт Вітні.

Відзначається, що чотири левеняти і дитинча чорного леопарда пережили недавні російські атаки в Києві. Ними займався ветеринар Ендрю Кушнір.

"Під час декількох атак безпілотників і авіаударів він кожні три години готував для них спеціалізовану молочну суміш, прибирав їх вольєр і стежив за тим, щоб у них було тепле місце для сну. Ночами, коли відключалася електрика, він навіть руками і ногами грів їм пляшечки з молоком", - йдеться в повідомленні.

Як війна впливає на тварин

За даними Uanimals, через напад Росії в Україні понад 80 видів тварин знаходяться на межі зникнення.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення з харківського екопарку під обстрілами почали вивозити тварин. Двох співробітників парку розстріляли російські окупанти.

У квітні стало відомо, що з екопарку вдалося вивезти всіх тварин. Їх перенаправили в інші зоопарки країни.

Також під ворожі обстріли потрапляв миколаївський зоопарк. У березні снаряди впали біля вольєрів тигрів і білої ведмедиці.

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